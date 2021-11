Служба госинспектора призывает власть защитить жизнь и достоинство Саакашвили

Служба государственного инспектора Грузии сегодня призвала власти страны «принять все необходимые меры для защиты здоровья, жизни, чести, достоинства и безопасности Михаила Саакашвили».

За день до заявления Службы госинспектора, 18 ноября, Михаил Саакашвили потерял сознание в тюремном медицинском учреждении в Глдани.

По заявлению Службы инспектора, параллельно с продолжающимся в ведомстве расследованием «важно защитить здоровье, жизнь, честь, достоинство и безопасность участника процесса».

По данным инспектора, ведомство 11 ноября обратилось в Министерство юстиции с просьбой поместить Михаила Саакашвили в такие условия, «где была бы обеспечена защита его здоровья, чести, достоинства и безопасности».

Служба инспектора выразила обеспокоенность тем, что ведомство не имеет законного права делать настоятельный запрос Специальной пенитенциарной службе о переводе обвиняемого/осужденного из одного пенитенциарного учреждения в другое.

Служба государственного инспектора выразила надежду, что «будут предприняты действенные шаги по совершенствованию законодательства в этом направлении».

Многопрофильная группа врачей, созданная омбудсменом для наблюдения за медицинскими услугами Михаила Саакашвили, заявила в опубликованном 17 ноября заключении, что экс-президента необходимо «немедленно» перевести в многопрофильное медицинское учреждение из-за критического состояния его здоровья.

Михаил Саакашвили был задержан правоохранительными органами 1 октября в Тбилиси. С тех пор он продолжает голодовку в течение 50 дней.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)