Президент беседует со СМИ о выборах, Китае, Патриархе и Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла журналистов семи местных СМИ во дворце Орбелиани, где ответила на их вопросы по различным внутренним и международным проблемам, включая ожидаемое вмешательство России в предстоящие парламентские выборы, грузино-китайские отношения, Патриархию Грузии, помилование экс-президента Михаила Саакашвили и участие грузинской диаспоры в выборах.

Возможное вмешательство России в предстоящие выборы

Президент заявила, что ожидает вмешательства России в предстоящие выборы путем финансирования некоторых группировок, расширения прав и возможностей маргинальных фракций, прямого распространения российской пропаганды и попыток углубить существующую политическую поляризацию. Однако, по ее словам, Грузия заранее не будет знать, чему послужит российское вмешательство в выборы. Президент подчеркнула, что Грузия должна сосредоточиться на собственных интересах, и еще раз подчеркнула важность коалиционного правительства.

На вопрос журналиста, видит ли он совпадение интересов между Россией и правящей партией Грузии или ее почетным председателем Бидзиной Иванишвили, президент ответила: «некоторые признаки есть». По словам президента, она везде говорит, что «в Грузии не может быть пророссийского правительства», поскольку, по ее словам, грузинский народ никогда не допустит, чтобы во главе страны стояла пророссийская власть.

Грузино-китайские отношения, стратегическое партнерство

Когда журналист спросил президента об отношениях Грузии с Китаем, Зурабишвили ответила: «у нас могут быть вполне нормальные экономические отношения с Китаем, но у меня много вопросов по поводу документа о стратегическом партнерстве». Она заявила, что ни правительство Грузии, ни Парламент не разработали документ о стратегическом партнерстве, и добавила, что «вероятно, он был представлен в Китае».

Зурабишвили подчеркнула, что в документе упоминается принцип «Единого Китая», но ничего не говорится об оккупированных территориях Грузии. «Дисбаланс очень очевиден», – сказала она. Президент также поставила под сомнение содержащуюся в документе «оценку и признание» однопартийной системы Китая, в то время как Грузия привержена модели демократического управления.

Президент Зурабишвили признала роль Китая в мировой политике и заявила, что установление отношений с ним «понятно», однако добавила, что Грузия не должна действовать таким образом, чтобы создавать «неопределенность» со своими основными партнерами.

Саломе Зурабишвили, как опытный дипломат, добавила, что «во внешней политике также необходимо немного опыта».

Патриархия НПЦ и Патриарх Илия II

Президента Зурабишвили попросили разъяснить ее недавнее заявление о Патриархии Грузии и Патриархе Илии II, когда она выразила надежду, что Грузинская Православная Церковь останется верной прозападному курсу Грузии, независимо от того, кто будет ее главой. Ее заявление было встречено критикой. Президент заявила, что ей нечего объяснять, и лишь повторила: «верю и надеюсь, что Грузинская Церковь будет, как была, прозападной и проевропейской».

Помилование Михаила Саакашвили

Президент Зурабишвили повторила свою позицию и отметила, что помилование является ее дискреционным правом и что она никогда не примет «никакого решения под каким-либо давлением, ни внутренним давлением, ни внешним давлением».

Участие грузинской диаспоры в выборах

Президент подчеркнула важность участия грузинской диаспоры в выборах и заявила, что предстоящие выборы, которые, по ее словам, являются «своего рода референдумом», могут принести радикальные изменения. По ее словам, представители диаспоры, которые «надеялись, что эта страна перспективная, что эта страна станет частью Европы и что им откроется путь назад, – их обязанностью также является участие в выборах».

Президент признала, что многим грузинам, проживающим за границей, может быть сложно добраться до избирательных участков, но «мы стараемся и работаем вместе с неправительственными организациями, чтобы максимально облегчить участие в выборах». Президент планирует на следующей неделе провести онлайн-встречу с представителями диаспоры. «Судьба вашей страны решается в урне для голосования в этом году», – добавила президент.

