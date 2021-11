Омбудсмен и группа экспертов посетили Михаила Саакашвили

Народный защитник Грузии Нино Ломджария и созданная ею мультипрофильная группа экспертов 16 ноября в тюремной больнице посетила бывшего президента Михаила Саакашвили, который продолжает голодовку.

Выйдя из учреждения, Нино Ломджария сообщила журналистам, что группе была предоставлена ​​возможность обследовать пациента Михаила Саакашвили, а также осмотреть инфраструктуру тюремного медицинского учреждения и опросить медицинский персонал на месте. Сегодня группа экспертов представит письменный отчет.

Один из членов группы экспертов, руководитель Департамента анестезии и интенсивной терапии клиники «Открытое сердце» Георгий Григолия заявил: «Сказать, что состояние (Михаила Саакашвили) довольно тяжелое, я не могу сказать, но оно очень близко к тому, чтоб через несколько дней станет тяжелым». Он также подчеркнул, что в анализах Саакашвили «уже есть изменения, которые требуют интенсивной терапии и интенсивного лечения».

Григолия подчеркнул, что в тюремном медицинском учреждении лечить пациента, находящегося в такой состоянии, как бывший президент, нецелесообразно. По его словам, существующая инфраструктура на месте была создана две недели назад, а палата интенсивной терапии оснащена «довольно хорошо». Кроме того, медицинский персонал в тюремное медицинское учреждение был переведен из Республиканской больницы. Также на месте ежедневно дежурный присутствуют анестезиолог и медсестра.

Однако Георгий Григолия отметил, что это учреждение не имеет опыта оказания интенсивной терапии пациентам в прошлом.

По его словам, нельзя, чтобы Михаил Саакашвили прекратил голодовку так внезапно, потому что после длительной голодовки происходят метаболические изменения, которые требуют правильного питания и надлежащего контроля. «Тут нужны не только специалисты интенсивной терапии, тут нужны мультипрофильные специалисты, возможности чего, скорее всего, (в этом учреждении) нет», — сказал он.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан правоохранительными органами 1 октября и с тех пор голодает в течение 48 дней. 8 ноября власти перевели его в тюремное лечебное учреждение №18 против его воли.

Михаил Саакашвили, его семья, врач, адвокаты и сторонники требуют, чтобы бывшего президента перевели в гражданскую клинику. Власти отказывается выполнить это требование по причине возможного хаоса, который могут создать сторонники экс-президента.

Единое национальное движение (ЕНД) пообещало не проводить акции протеста возле клиники, если бывшего президента переведут в гражданскую клинику. Со своей стороны Михаил Саакашвили заявил, что прекратит голодовку, если его переведут в гражданскую клинику.

16 ноября народный защитник создал многофункциональную группу экспертов, поскольку созданный государством медицинский консилиум не получил возможности посетить пациента после того, как Саакашвили был переведен из руставской тюрьмы в тюремное медицинское учреждение в Глдани.

Председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе выразил недоверие народному защитнику и созданной им группе. По словам Кобахидзе, «почти все члены» этой группы политически «крайне предвзяты». «Это еще один очень печальный шаг, который делает Нино Ломджария», — подчеркнул он.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)