Депутаты Грузинской мечты рассматривают возможность перевода Михаила Саакашвили в гражданскую клинику

После того, как бывший президент Грузии Михаил Саакашвили потерял сознание в тюремном медицинском учреждении в Глдани, несколько депутатов Парламента от правящей Грузинской мечты начали рассматривать возможность перевода экс-президента в гражданскую клинику.

Заявления депутатов Грузинской мечты указывают на изменение непоколебимой позиции правящей команды, сохраняющейся за последние несколько недель, которая категорически отказывалась переводить бывшего президента в гражданскую клинику из-за возможного хаоса со стороны сторонников Саакашвили.

18 ноября после посещения тюремного медицинского учреждения в Глдани вице-спикер Парламента Давид Сергеенко, который несколько лет был министром здравоохранения, сказал, что «запланировано и проводится несколько консультаций» и что «специалисты (представят) план работы на следующие несколько часов, какие обследования и сервисы нужны для точной диагностики этой недавно выявленной проблемы».

«(Михаил Саакашвили) получит все необходимые ему услуги. Какие именно будут эти услуги, будут предоставлены на месте, если возникнет необходимость перевода, будет решено после консультаций в эти часы», — сказал он.

Выступая сегодня перед журналистами, Давид Сергеенко сказал, что, если бы он управлял пациентом в состоянии Саакашвили в гражданском секторе, он бы перевел в более многопрофильную клинику. Он также подчеркнул, что необходимо оперативно подводить итоги консультаций врачей и на их основе принимать правильное решение.

Еще один депутат от Грузинской мечты, председатель парламентского Комитета по здравоохранению Дмитрий Хундадзе, который вчера также посетил тюремную больницу, сказал, что здоровье Михаила Саакашвили «требует внимания», но не является «катастрофическим».

«Наша рекомендация и отношение будут основываться исключительно на его потребностях со здоровьем, от услуг на месте до, если будет необходимо, его перевода», — сказал он.

Еще один депутат от Грузинской мечты Ираклий Кадагишвили заявил, что «власти больше всего заинтересованы» в стабильности здоровья Михаила Саакашвили. Он также подчеркнул, что решение о необходимости перевода экс-президента в гражданскую клинику будут принимать совместно врачи и Пенитенциарная служба.

