США требуют должного обращения с Саакашвили и его присутствия в суде

Пресс-спикер Государственного департамента США Нед Прайс призвал 18 ноября власти Грузии относиться к находящемуся в заключении экс-президенту Михаилу Саакашвили «справедливо и достойно», а также прислушаться к рекомендациям народного защитника относительно надлежащего обращения. Он также настоятельно призвал власти разрешить Саакашвили присутствовать на продолжающихся судебных слушаниях «в соответствии с международным правом».

Нед Прайс приветствовал надзорную работу омбудсмена Грузии по созданию группы медицинских экспертов для оценки состояния здоровья Саакашвили и оказания ему медицинской помощи в тюремной больнице. 17 ноября группа экспертов пришла к выводу, что экс-президента необходимо немедленно перевести в гражданскую клинику.

Пресс-спикер Госдепартамента подчеркнул, что Саакашвили «имеет право на справедливое судебное разбирательство, которое включает в себя возможность лично присутствовать на судебных заседаниях, если он того попросит». Саакашвили уже трижды отказывали в возможности присутствовать на собственных процессах.

«Мы внимательно следим за обращением с бывшим президентом Михаилом Саакашвили с момента его ареста 1 октября», — сказал он.

18 ноября Михаил Саакашвили на время потерял сознание и был доставлен в реанимационное отделение Глданской тюремной больницы. Он продолжает голодовку уже 50 дней с момента ареста.

