Государственный инспектор об обращении с Саакашвили и его персональных данных

В заявлении, опубликованном 5 ноября, Служба государственного инспектора разъяснила права находящегося в тюремном заключении бывшего президента Михаила Саакашвили, который продолжает голодовку уже 37-й день.

Заявление было сделано на фоне жарких споров, когда власти планируют перевести Саакашвили в тюре.

Служба государственного инспектора заявила, что пенитенциарное учреждение обязано уважать желание заключенного отказаться от приема еды, но «на него также возлагается позитивное обязательство защищать жизнь и здоровье заключенного посредством эффективных и своевременных действий».

В противном случае во время голодовки лица, лишенного свободы, «ненадлежащие меры», принятые соответствующими органами или лицами, «могут создать риск нарушения прав человека», — заявили в службе.

По заявлению Службы государственного инспектора, в соответствии с прецедентной практикой Европейского суда по правам человека, заключенному должна предоставляться своевременная медицинская помощь, необходимая для защиты жизни и здоровья, «со всеми разумными медицинскими обследованиями и лечением».

Согласно заявлению, несмотря на то что это не означает, что заключенных следует помещать в лучшее медицинское учреждение за пределами тюремных учреждений, но в случае необходимости «необоснованный отказ» в переводе заключенного в гражданскую больницу для надлежащего лечения может привести к нарушению статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

«Отдельно взятого факта ухудшения здоровья лица, лишенного свободы, естественно, недостаточно для оценки неэффективного лечения в следственном тюремном учреждении, хотя резкое ухудшение здоровья заключенного может вызвать сомнения в адекватности медицинской помощи в этом учреждении», — говорится в заявлении.

Государственный инспектор также разъяснил право объявившего голодовку экс-президента на неприкосновенность частной жизни, отметив, что личные данные, связанные со здоровьем, являются сенситивными и подлежат соблюдению принципа строгой конфиденциальности.

«У человека должно быть ощущение и легитимное ожидание, что информация о состоянии его здоровья будет конфиденциальной. В противном случае он может воздержаться от получения медицинской помощи, предоставления важной информации медицинскому персоналу, что может поставить под угрозу постановку правильного диагноза и обеспечение адекватного лечения», — говорится в заявлении.

Служба государственного инспектора пояснила, что предоставление общественности общей информации о здоровье человека может быть оправдано общественным интересом, однако «как правило, раскрытие подробностей о здоровье человека не может быть оправдано». Кроме того, даже если человек сам соглашается на раскрытие деталей, это должно быть сделано в минимальном объеме, «без ущерба достоинству субъекта данных и для четко определенной законной цели».

