Михаилу Саакашвили по-прежнему не позволили присутствовать на своем судебном процессе

Специальная пенитенциарная служба в очередной раз не позволила бывшему президенту Михаилу Саакашвили присутствовать на своем судебном процессе по причине возможных беспорядков со стороны сторонников Саакашвили, а также из-за состояния его здоровья.

Сегодня Тбилисский городской суд рассматривает дело о хищении бюджетных средств Михаилом Саакашвили. 10 ноября Пенитенциарная служба также не позволила Михаилу Саакашвили присутствовать на суде, где рассматривалось дело о разгоне протестующих в ноябре 2007 года и вторжения на телеканал «Имеди».

Ссылаясь на текущее расследование в Службе государственной безопасности, Пенитенциарная служба пояснила, что сторонники Михаила Саакашвили могли искусственно воспрепятствовать его доставке в суд. В частности, они могли перекрыть дороги к суду и создать неконтролируемую ситуацию и хаос на улицах. В Пенитенциарной службе также подчеркнули, что появление Михаила Саакашвили в суде связано также с его собственной безопасностью.

В то же время, по заявлению Пенитенциарной службы, с учетом того, что Михаил Саакашвили отказывается от лечения в 18-м тюремном медицинском учреждении в Глдани, куда он был переведен против его воли, его участие в судебном процессе создает «дополнительный риск» для его собственного здоровья.

Слушание дела в Тбилисском городском суде уже началось. Перед началом судебного процесса адвокат Михаила Саакашвили Бека Басилаия заявил, что власти «лишили» бывшего президента права на свою защиту и что «суд упразднен».

Помимо этих двух дел, следствие также обвиняет бывшего президента в незаконном пересечении границы. При этом суд уже признал Михаила Саакашвили виновным по двум разным делам в 2018 году. Он был приговорен к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по громкому делу об убийстве Сандро Гиргвлиани. А по делу об избиении бывшего депутата Парламента Валерия Гелашвили суд приговорил Михаила Саакашвили к 6 годам лишения свободы.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан грузинскими правоохранительными органами в Тбилиси 1 октября, за день до местных выборов в стране. Саакашвили со дня ареста продолжает голодовку уже 46-й день.

