Саакашвили не позволили присутствовать на заседании суда по его делу

Специальная пенитенциарная служба отказалась доставить экс-президента Михаила Саакашвили на слушание в Тбилисском городском суде, где рассматривалось дело о мере пресечения в его отношении. Причиной этого ведомство назвало возможные деструктивные действия сторонников Саакашвили и дополнительные риски для здоровья экс-президента.

В настоящее время Саакашвили находится в тюремной больнице №18 в Глдани (на окраине Тбилиси), куда он был переведен против его воли 8 ноября из Руставской тюрьмы. Между тем, сегодня в Тбилисском городском суде проходит процесс по делу против экс-президента, которое касается превышения служебных полномочий, в том числе, по делу о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и вторжения правоохранителей в телекомпанию «Имеди».

В своем сегодняшнем заявлении Пенитенциарная служба сослалась на заявление Службы государственной безопасности от 29 октября о том, что при переводе Саакашвили в тюремную больницу были запланированы «деструктивные действия», в том числе блокирование подъездных путей к учреждению, что могло бы привести к «неконтролируемой ситуации и хаосу».

В Пенитенциарной службе также отметили, что, поскольку Саакашвили «прекратил значительную часть своего лечения, доставка его в суд и участие в судебном процессе представляли дополнительный риск для его здоровья».

В Тбилисском городском суде уже несколько часов идет судебный процесс, на котором адвокаты Саакашвили требуют доставить экс-президента на заседание. В то же время сторонники Саакашвили собрались во дворе Тбилисского суда. На месте событий также мобилизованы отряды сотрудников полиции.

Сегодня полиция задержала 46 человек во время акций протеста перед различными административными зданиями в Тбилиси. Большинство граждан были задержаны во время митинга перед зданием Службы госбезопасности, где протестующие требовали доставить Саакашвили в гражданскую больницу и деполитизировать Службу безопасности.

Политическая ситуация в стране постепенно накаляется после второго тура выборов в органы самоуправления, который прошел 30 октября. Оппозиция назвала выборы «сфальсифицированными». Ситуация усугубилась переводом объявившего голодовку экс-президента Саакашвили в тюремную больницу в Глдани 8 ноября. Сам Саакашвили, его семья, врач, адвокаты и народный защитник требуют, чтобы бывшего президента перевели в гражданскую клинику.

Саакашвили был заочно осужден по двум делам. Ему предъявлены обвинения по трем другим делам. Его адвокаты и сторонники заявляют, что назначение судебных процессов намеренно откладывается, чтобы экс-президент не появлялся на публике.

