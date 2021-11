Пенитенциарная служба опубликовала запись принудительного заселения Саакашвили в тюремную больницу

Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии 11 ноября опубликовала видеозаписи, на которых видно, что Михаила Саакашвили принудительно помещают в тюремную больницу №18 в Глдани. На опубликованных кадрах видно, как несколько сотрудников пенитенциарного учреждения тащат бывшего президента против его воли в тюремную клинику.

На обнародованных записях можно идентифицировать только Саакашвили, а лица сотрудников пенитенциарного учреждения и врачей больницы прикрыты т.н. «бларом». Опубликованное видео не имеет звука и смонтировано из записей нескольких разных камер. На видео показаны дата и время этих записей, согласно которым, в некоторых местах наблюдается разница во времени между кадрами, в том числе, интервалы в 10, 16 и 21 секунду.

На видео, которое было опубликовано спустя три дня после помещения Саакашвили в тюремную больницу в Глдани 8 ноября, видно, как пять сотрудников удерживают бывшего президента за руки и ноги у машины скорой помощи и заводят его в учреждение таща руками. В этот момент футболка и куртка Саакашвили частично приподняты к голове и появляется частично обнаженное тело экс-президента.

После того, как бывшего президента протащили через вход и коридор учреждения, видно, что мужчины пытаются посадить Саакашвили в коляску, и предположительно Саакашвили сопротивляется этому. В этот момент у Саакашвили дергает ногой в сторону один из присутствующих мужчин.

На следующих кадрах видно, что Саакашвили снова хватают руками за конечности, тащат сначала к лифту, а затем по коридору в палату тюремной больницы, где бывший президент уже находится полностью обнаженным выше пояса.

В следующих кадрах видео видно, как Саакашвили пожимает руку мужчине в белом халате, предположительно врачу. Также видно, что он ходит взад и вперед по палате и спорит с персоналом пенитенциарного учреждения. В этот момент бывший президент рукой смахивает медицинское оборудование, которое падает с тумбочки у кровати на пол.

После того, как Саакашвили подходит к одному из мужчин с поднятой рукой, видно, что мужчина ударил бывшего президента по руке, в то время как другой сотрудник встает между ними и отводит Саакашвили в сторону.

Специальная пенитенциарная служба утверждает, что на видеозаписи видно, как Саакашвили оскорбляет и нападает на персонал Глданской тюремной больницы, а также повреждает оборудование. Служба также добавляет, что Генеральная инспекция Министерства юстиции уже начала расследование инцидента.

Адвокат Михаила Саакашвили Дмитрий Садзаглишвили озвучил диаметрально иную позицию. По его словам, на кадрах показано бесчеловечное обращение с Саакашвили и «как Пенитенциарная служба пытается оскорбить достоинство третьего президента Грузии» и принудительно помещает его в учреждение №18.

Примечательно, что в ночь с 8 на 9 ноября в первом письме из Глданской тюремной больницы экс-президент Михаил Саакашвили написал, что его «обманным путем» перевели в тюремную больницу. Саакашвили сказал, что ему говорили, что его отправляют в обычную гражданскую клинику. Экс-президент написал, что после этого его без предупреждения вытащили из автомобиля и несколько раз ударили по шее, а также тащили за волосы. Он сказал, что рукой скинул анализатор в палате, потому что медицинский персонал пытался сделать укол без его согласия.

На опубликованном видео нет кадров, когда машина скорой помощи приближается к входу в учреждение. Первоначальные записи показывают, что люди вытаскивают Саакашвили из припаркованной уже на месте машины. На кадрах, где несколько человек держат Саакашвили на руках, а вокруг них стоят еще несколько сотрудников, сложно определить, бьют ли бывшего президента по шее и тянут ли его за волосы. Что касается эпизода с медицинским оборудованием, в данном случае 10-секундный отрезок видео отсутствует, а кадр, в котором Саакашвили роняет устройство, не является прямым продолжением предыдущего кадра.

Видео в основном объединены в хронологическом порядке. Запись, в котором Саакашвили заводят в лифт, единственная, которая нарушает последовательность.

Специальная пенитенциарная служба перевела находившегося в Руставской тюрьме бывшего президента Михаила Саакашвили в тюремную больницу №18 на территории Глданского пенитенциарного учреждения против его воли 8 ноября вечером. Его семья и адвокаты ничего не знали о местонахождении бывшего президента в течение как минимум одного часа. Информация о его переводе была распространена около 18:00, а официальное заявление Пенитенциарной службы было опубликовано в Facebook в 18:57. Саакашвили, его личный врач, адвокаты и омбудсмен в течение нескольких недель выступали против его перевода в это учреждение, ссылаясь на угрозу безопасности и неадекватное больничное оборудование. Они требуют перевода Саакашвили в гражданскую клинику.

