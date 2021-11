Опубликована очередная запись о принудительном помещении Саакашвили в тюремную больницу

Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии сегодня опубликовала еще одну видеозапись, на которой видно, как разгневанный и отчаявшийся экс-президент Михаил Саакашвили отказывается от его перевода в тюремную больницу №18 в Глдани и требует, чтобы его вернули в Руставскую тюрьму №12.

Указанное видео было снято в машине скорой помощи вечером 8 ноября, когда Саакашвили, которого доставили в Глданское пенитенциарное учреждение, собирались вывести из машины скорой помощи и доставить в тюремную больницу. Запись, которая длится 2 минуты и 32 секунды, смонтирована из нескольких отрывков.

На кадрах видно, как объявивший голодовку Саакашвили отказывается выходить из машины и требует вернуть его в Руставскую тюрьму.

Слышно, как экс-президент называет сотрудников исправительного учреждения, находящихся возле машины скорой помощи, «убийцами», «палачами» и «слугами диктатора». Рассерженный Саакашвили также обвиняет сотрудников пенитенциарного учреждения в «выполнении приказов» президента России Владимира Путина.

Также слышно, как отказывается бывший президент Грузии от призывов сотрудников учреждения по отбыванию наказаний выйти из машины скорой помощи и пройти лечение в тюремной больнице.

Несколькими часами ранее сегодня Пенитенциарная служба опубликовала первое видео о принудительном помещении Саакашвили в тюремную клинику в Глдани, что вызвало критику со стороны гражданского общества, оппозиционных политиков и Службы государственного инспектора.

Примечательно, что в первом письме, отправленном из тюремной больницы Глдани в ночь с 8 на 9 ноября, экс-президент утверждал, что его «обманным путем» перевели в тюремную больницу. По словам Саакашвили, ему говорили, что его отправляют в обычную гражданскую клинику. Бывший президент написал, что на территории Глданской тюрьмы сотрудники пенитенциарного учреждения без предупреждения вытащили его из машины скорой помощи и несколько раз ударили по шее, а также тащили его за волосы.

По словам экс-президента, один из тюремных чиновников сказал ему: «Ну что, птичка, попался в наши руки». Адвокат Саакашвили Ника Гварамия подчеркнул, что этих слов не слышной ни в одной из опубликованных записей, а также отметил, что оба опубликованных видео были смонтированы.

Объясняя причину публикации первого видео Пенитенциарной службой, министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что правительство стремилось проинформировать общественность, обнародовав кадры с переводом Саакашвили.

Министерство опубликовало записи после того, как 10 ноября Европейский суд по правам человека в рамках временной меры призвал Михаила Саакашвили прекратить голодовку, а правительство Грузии призвало проинформировать суд о состоянии здоровья и лечении экс-президента и обеспечить его безопасность в пенитенциарном учреждении.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)