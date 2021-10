ЦИК: явка избирателей к 10:00 составила 7,38%

По сообщению Центральной избирательной комиссии Грузии, по состоянию на 10:00 на втором туре местных выборов проголосовали 154 163 избирателя, что составляет 7,38 от общего числа избирателей.

По информации ЦИК, самая высокая явка была в Цагери (9,6%) и Рустави (8,9%), а самая низкая — в Душети (2,5%) и Хуло (4,9%).

Самая высокая активность в Тбилиси зафиксирована в Глданском районе — 7,8%, а самая низкая в Исани — 6,8%.

В первом туре выборов местного самоуправления 2 октября по состоянию на 10:00 явка избирателей составила 7,41%, а итоговая явка составила 51,92%.

По состоянию на 10:00 на выборах в органы местного самоуправления 2017 года явка избирателей составила 6,74%, а итоговая явка — 45,65%.

Голосование в стране началось ровно в 08:00. Избирательные участки будут закрыты в 20:00. Количество зарегистрированных избирателей во втором туре — 2 088 722 человека.

