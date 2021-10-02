ЦИК: По состоянию на 10:00 явка избирателей составляет 7,41%

По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, по состоянию на 10.00 на выборах местного самоуправления в стране проголосовали 259 273 избирателя, или 7,41% от общего числа избирателей.

По данным ЦИК, самая высокая активность — 11,2% — наблюдалась в регионе Рача-Лечхуми, а самая низкая — 6,1% — в районе Квемо Картли. Явка избирателей в Тбилиси составила 7% (70 599 избирателей).

По состоянию на 10:00 на выборах в органы местного самоуправления 2017 года явка избирателей составила 6,74% при итоговой явке 45,65%.

По данным ЦИК, к выборам местного самоуправления в едином списке избирателей зарегистрированы 3 497 345 избирателей, и в масштабах всей Грузии (за исключением оккупированных территорий) открыты 3 664 избирательных участка.

Голосование в стране началось ровно в 08:00. Избирательные участки будут закрыты в 20:00.

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