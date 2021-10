Премьер-министр посещает Самегрело перед выборами и атакует оппозицию

В преддверии второго тура местных выборов, который должен состояться 30 октября, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, находящийся в регионе Самегрело в Западной Грузии, атакует лидеров оппозиционного Национального движения и резко критикует их.

Единое национальное движение получило значительное преимущество в нескольких муниципалитетах Самегрело в первом туре выборов в органы местного самоуправления 2 октября. Партия лидирует в муниципалитетах Зугдиди, Цаленджиха и Сенаки. Кандидаты в мэры Национального движения также заняли первое место в тех же муниципалитетах.

Премьер-министр Гарибашвили и председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе посетят все 20 муниципалитетов, где 30 октября состоится второй тур выборов. Их визиты в муниципалитеты начались 19 октября, и они уже посетили Хелвачаури, Батуми, Озургети и Рустави. После этого они направились в Самегрело и уже встретились со своими сторонниками и активистами в Мартвили, Чхороцку, Цаленджиха и Зугдиди. Сегодня они посещают Поти, Хоби и Сенаки.

Выступая сегодня перед журналистами в Сенаки, премьер-министр Гарибашвили назвал находящегося в заключении бывшего президента Михаила Саакашвили «фейковым Гитлером». Он также отметил, что «может быть парадоксальным и нерелевантным сравнивать Саакашвили с Гитлером», но «этот человек во всем подражает (Гитлеру)».

«Когда Гитлера впервые посадили в тюрьму, он также объявил голодовку, и к нему приезжало много посетителей. Ту же самую сцену поставил этот жалкий человек в тюрьме», — сказал он.

Говоря о возможном желании Михаила Саакашвили вернуться к власти, премьер-министр сказал: «это примерно то же самое, что после Второй мировой войны Гитлер вновь потребовал бы возвращения к власти, и чтобы народ и мир согласился бы с ним».

По словам премьер-министра, Михаил Саакашвили уже принял решение отстранить Нику Мелия от должности председателя Единого национального движения, и заявление последнего о том, что он покинет этот пост после избрания мэром столицы, носило «превентивный» характер.

Ираклий Гарибашвили также подверг критике коалиционный «теневой кабинет» столицы, выдвинутый Никой Мелия, и заявил, что, например, Зураб Джапаридзе был исполнительным секретарем Единого национального движения в прошлом, а Европейская Грузия была частью партии.

Премьер также раскритиковал Кобу Накопия, кандидата на пост мэра Сенаки от ЕНД, заявив, что он «личный друг» Саакашвили, который «ничего не сделал для Сенаки». «(Накопия) даже не имеет дома в Сенаки и претендует на звание мэра Сенаки», — сказал Ираклий Гарибашвили, добавив, что, по его информации, Накопия решил покинуть страну и переехать в Украину после выборов.

«Мы говорим об этом, это фарс и фальш, которые исходят от этой деспотической, насильственной команды Саакашвили и ее членов. Даже члены самой команды Саакашвили убегают, потому что, как вы знаете, их лидер в тюрьме, он еще долго будет в тюрьме», — сказал Ираклий Гарибашвили.

«Каковы перспективы и что может сделать Коба Накопия, тем более, что власть наша, центральное правительство — наше», — заявил он, добавив: «без нас и шага не сможет сделать даже теоретически, если бы даже его избрали».

«Гипотетически, если в любом муниципалитете пройдет другой кандидат, просто у него не будет перспектив без центрального правительства», — подчеркнул он.

21 октября премьер-министр Гарибашвили также подверг кандидата в мэры Зугдиди Анзора Мелия, заявив, что он может быть «заслуженным» врачом, но «как может управлять Зугдиди человек, который не знает бюджета, сколько сел в этом городе, и вообще, не имеет преставления, как управляется муниципалитет?».

Оппозиция осуждает кампанию «ненависти»

Депутат Парламента от Единого национального движения и кандидат в мэры Кутаиси Хатиа Деканоидзе сегодня на брифинге ответила премьер-министру и сказала, что заявления Ираклия Гарибашвили подтверждают, что «этот человек вышел из-под контроля и рамок».

«Он не понимает, что такое государство, выборы, демократия и каков интересы населения в целом», — сказала Деканоидзе, добавив, что «премьер-министр Грузии прямо шантажирует население тем, что в случае победы оппозиционных кандидатов во втором туре, центральное правительство Грузии объявит саботаж собственному населению».

«Премьер-министр Грузии прямо отвергает принцип самоуправления, главный принцип демократии», — сказала она, подчеркнув, что правящая команда не заинтересована в том, чтобы граждане Грузии выражали свою волю через выборы.

«Этот Гарибашвили стал очень смешным», — сказал Гиги Угулава, кандидат в мэры Поти от ЕНД, добавив, что премьер-министр «побывал в Самегрело и ходит по всем районам и разбрызгивает яд».

