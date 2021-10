Председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил 4 октября, что правящая команда сформирует «твердое большинство почти во всех муниципальных сакребуло», и подчеркнул, что кандидаты Грузинской мечты победят во вторых турах, намеченных на 30 октября.

«В целом Грузинская мечта уже получила 66% мест в муниципальных сакребуло. По нашим оценкам, после второго тура эта цифра увеличится до 68%», — сказал он.

Следует отметить, что в тех муниципалитетах, где судьба большинства еще не решена, партия бывшего премьер-министра Георгия Гахария будет играть важную роль.

Ираклий Кобахидзе также подчеркнул, что «грузинский народ решительно отверг насильников и предателей» и поддержал «необратимое развитие страны».

Председатель Грузинской мечты также отметил, что даже в исключительных муниципалитетах, где судьба сакребуло еще не решена, правящей команде не составит труда «наконец сформировать твердое большинство».

Сакребуло, где судьба большинства неясна

По данным на это время, большинство Сакребуло Зугдидского муниципалитета будет сформировано Единым национальным движением. У Грузинской мечты мало шансов сформировать большинство в Рустави и Батуми, а также в муниципальных сакребуло Цаленджиха и Сенаки.

В самоуправляющемся городе Батуми Грузинская мечта имеет 16 мест, «Единое национальное движение» — 15, Партия за Грузию — 3, Лело — 1. Учитывая эту картину, и Грузинская мечта и Национальное движение нуждаются в помощи других партий. чтобы сформировать большинство. То же самое происходит в самоуправляющемся городе Рустави, где Единое национальное движение имеет 16 мест, Грузинская мечта – 15, — За Грузию — 3. Судьба одного мажоритарного депутата здесь же будет решена во втором туре. Грузинская мечта имеет 14 мест в Сакребуло Сенаки, 13 — Единое национальное движение, 4 – За Грузию. Предстоит решить судьбу двух мажоритарных депутатов.

Что касается Сакребуло муниципалитета Цаленджиха, Грузинская мечта имеет здесь 9 мест, Единое национальное движение — 8 мест, 4 – За Грузию и 1 — Лело. Предстоит решить судьбу пяти мажоритарных депутатов, после чего и правящая партия, и Единое национальное движение получат шанс сформировать большинство без помощи партии Гахария.

