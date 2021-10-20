Ника Мелия представил «теневой кабинет», 20 октября, 2021 г. Фото: скриншот из видео ТВ «Мтавари архи»
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Ника Мелия представил «теневой кабинет»

20/10/2021 - 22:47
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Председатель Единого национального движения и кандидат в мэры столицы от ЕНД Ника Мелия, представил сегодня общественности кандидатов в члены коалиционного правительства столицы, руководители городских служб, а также кандидатов в гамгебели районов Тбилиси в случае победы во втором туре выборов 30 октября.

В случае избрания Ники Мелия мэром Тбилиси должности заместителей мэра будут распределены среди следующих кандидатов:

  • Мамука Хазарадзе — Лело за Грузию;
  • Зураб Гирчи-Джапаридзе – Гирчи — больше свободы;
  • Элене Хоштария — Дроа;
  • Ираклий Абесадзе — Европейская Грузия.

Городские службы Мэрии Тбилиси возглавят следующие кандидаты:

  • Служба здравоохранения и социальной защиты — Сосо Джапаридзе — Единое национальное движение;
  • Служба культуры, образования, спорта и по делам молодежи — Медеа Метревели – Лело за Грузию;
  • Служба внутреннего аудита/Антикоррупционная служба — Георгий Нониашвили — Европейская Грузия;
  • Служба закупок — Мамука Ачба — Единая Грузия – Демократическое движение;
  • Муниципальная инспекционная служба — Дмитрий Бидзинашвили;
  • Юридическая служба – Гиги Лемонджава — Дроа;
  • Архитектурная служба — Ана Бибилашвили – Лело за Грузию;
  • Администрация Мэрии — Давид Лагвилава — Единое национальное движение;
  • Транспортное агентство — Васо Урушадзе — беспартийный;
  • Фонд развития Тбилиси — Ника Вачеишвили;
  • Тбилсервис группа — Бесо Газделиани.

Что касается гамгеоба районов Тбилиси, их возглавят следующие кандидаты:

  • Глдани — Тенго Гиоргадзе — Единое национальное движение;
  • Надзаладеви — Лери Деметрашвили;
  • Дидубе — Давид Напетваридзе — беспартийный;
  • Чугурети — Каха Жгенти – Лело за Грузию;
  • Ваке — Саба Буадзе – Лело за Грузию;
  • Сабуртало — Отар Таварткиладзе — Единая Грузия – Демократическая Грузия;
  • Исани — Лана Галдава – Лело за Грузию;
  • Самгори — Гулико Зумбадзе;
  • Крцаниси — Ромео Фарулава;
  • Мтацминда — Тамаз Датунашвили – Лело за Грузию.

Продолжение следует…

This post is also available in: ქართული (Грузинский)

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20/10/2021 - 22:47
3 1 minute read

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