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Ника Мелия представил «теневой кабинет»
Председатель Единого национального движения и кандидат в мэры столицы от ЕНД Ника Мелия, представил сегодня общественности кандидатов в члены коалиционного правительства столицы, руководители городских служб, а также кандидатов в гамгебели районов Тбилиси в случае победы во втором туре выборов 30 октября.
В случае избрания Ники Мелия мэром Тбилиси должности заместителей мэра будут распределены среди следующих кандидатов:
- Мамука Хазарадзе — Лело за Грузию;
- Зураб Гирчи-Джапаридзе – Гирчи — больше свободы;
- Элене Хоштария — Дроа;
- Ираклий Абесадзе — Европейская Грузия.
Городские службы Мэрии Тбилиси возглавят следующие кандидаты:
- Служба здравоохранения и социальной защиты — Сосо Джапаридзе — Единое национальное движение;
- Служба культуры, образования, спорта и по делам молодежи — Медеа Метревели – Лело за Грузию;
- Служба внутреннего аудита/Антикоррупционная служба — Георгий Нониашвили — Европейская Грузия;
- Служба закупок — Мамука Ачба — Единая Грузия – Демократическое движение;
- Муниципальная инспекционная служба — Дмитрий Бидзинашвили;
- Юридическая служба – Гиги Лемонджава — Дроа;
- Архитектурная служба — Ана Бибилашвили – Лело за Грузию;
- Администрация Мэрии — Давид Лагвилава — Единое национальное движение;
- Транспортное агентство — Васо Урушадзе — беспартийный;
- Фонд развития Тбилиси — Ника Вачеишвили;
- Тбилсервис группа — Бесо Газделиани.
Что касается гамгеоба районов Тбилиси, их возглавят следующие кандидаты:
- Глдани — Тенго Гиоргадзе — Единое национальное движение;
- Надзаладеви — Лери Деметрашвили;
- Дидубе — Давид Напетваридзе — беспартийный;
- Чугурети — Каха Жгенти – Лело за Грузию;
- Ваке — Саба Буадзе – Лело за Грузию;
- Сабуртало — Отар Таварткиладзе — Единая Грузия – Демократическая Грузия;
- Исани — Лана Галдава – Лело за Грузию;
- Самгори — Гулико Зумбадзе;
- Крцаниси — Ромео Фарулава;
- Мтацминда — Тамаз Датунашвили – Лело за Грузию.
Продолжение следует…
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