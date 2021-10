Ника Мелия представил «теневой кабинет»

Председатель Единого национального движения и кандидат в мэры столицы от ЕНД Ника Мелия, представил сегодня общественности кандидатов в члены коалиционного правительства столицы, руководители городских служб, а также кандидатов в гамгебели районов Тбилиси в случае победы во втором туре выборов 30 октября.

В случае избрания Ники Мелия мэром Тбилиси должности заместителей мэра будут распределены среди следующих кандидатов:

Мамука Хазарадзе — Лело за Грузию;

— Лело за Грузию; Зураб Гирчи-Джапаридзе – Гирчи — больше свободы;

– Гирчи — больше свободы; Элене Хоштария — Дроа;

— Дроа; Ираклий Абесадзе — Европейская Грузия.

Городские службы Мэрии Тбилиси возглавят следующие кандидаты:

Служба здравоохранения и социальной защиты — Сосо Джапаридзе — Единое национальное движение;

— Сосо Джапаридзе — Единое национальное движение; Служба культуры, образования, спорта и по делам молодежи — Медеа Метревели – Лело за Грузию;

— Медеа Метревели – Лело за Грузию; Служба внутреннего аудита/Антикоррупционная служба — Георгий Нониашвили — Европейская Грузия;

— Георгий Нониашвили — Европейская Грузия; Служба закупок — Мамука Ачба — Единая Грузия – Демократическое движение;

— Мамука Ачба — Единая Грузия – Демократическое движение; Муниципальная инспекционная служба — Дмитрий Бидзинашвили;

— Дмитрий Бидзинашвили; Юридическая служба – Гиги Лемонджава — Дроа;

– Гиги Лемонджава — Дроа; Архитектурная служба — Ана Бибилашвили – Лело за Грузию;

— Ана Бибилашвили – Лело за Грузию; Администрация Мэрии — Давид Лагвилава — Единое национальное движение;

— Давид Лагвилава — Единое национальное движение; Транспортное агентство — Васо Урушадзе — беспартийный;

— Васо Урушадзе — беспартийный; Фонд развития Тбилиси — Ника Вачеишвили;

— Ника Вачеишвили; Тбилсервис группа — Бесо Газделиани.

Что касается гамгеоба районов Тбилиси, их возглавят следующие кандидаты:

Глдани — Тенго Гиоргадзе — Единое национальное движение;

— Тенго Гиоргадзе — Единое национальное движение; Надзаладеви — Лери Деметрашвили;

— Лери Деметрашвили; Дидубе — Давид Напетваридзе — беспартийный;

— Давид Напетваридзе — беспартийный; Чугурети — Каха Жгенти – Лело за Грузию;

— Каха Жгенти – Лело за Грузию; Ваке — Саба Буадзе – Лело за Грузию;

— Саба Буадзе – Лело за Грузию; Сабуртало — Отар Таварткиладзе — Единая Грузия – Демократическая Грузия;

— Отар Таварткиладзе — Единая Грузия – Демократическая Грузия; Исани — Лана Галдава – Лело за Грузию;

— Лана Галдава – Лело за Грузию; Самгори — Гулико Зумбадзе;

— Гулико Зумбадзе; Крцаниси — Ромео Фарулава;

— Ромео Фарулава; Мтацминда — Тамаз Датунашвили – Лело за Грузию.

Продолжение следует…

This post is also available in: ქართული (Грузинский)