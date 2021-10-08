Избиратель у урны, Тбилиси, 2 октября, 2021 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
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По заявлению ЕНД, партия потеряла гарантированное большинство в Зугдиди

08/10/2021 - 11:30
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Депутат Парламента от Единого национального движения Ана Цитлидзе заявила поздно вечером 7 октября, что партия потеряла гарантированное большинство в Зугдидском муниципалитете, так что после пересчета голосов победа в одном из мажоритарных округов осталась за Грузинской мечтой.

По ее словам, после пересчета 4 из 6 избирательных участков в 11-м мажоритарном округе Зугдиди кандидат Грузинской мечты Сосо Пипия, который в первом туре отставал от кандидата ЕНД Манучара Пипия на два голоса, добавились 12 голосов и он победил.

Это означает, что на данный момент Единое национальное движение насчитывает 22 члена в Сакребуло Зугдидского муниципалитета, Грузинская мечта — 19, партия Георгия Гахария – За Грузию — 3. Судьба 1 мажоритарного округа должна решаться во втором туре, где кандидаты Грузинской мечты и ЕНД будут конкурировать друг с другом. В Зугдидском Сакребуло, состоящем из 45 человек, 23 депутата достаточно, чтобы получить большинство.

«Civil Georgia» связалась с Центральной избирательной комиссией для уточнения подробностей, материал будет обновляться по получению ответа.

Продолжение следует…

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08/10/2021 - 11:30
13 1 minute read

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