Каладзе: «Покончим с большевизмом, со злом, которое олицетворяет Национальное движение»

Действующий мэр столицы и кандидат в мэры от Грузинской мечты Каха Каладзе в опубликованном 18 октября видеообращении призвал граждан положить конец «большевизму», «злу» и «лжи», которые «олицетворяет Национальное движение в этой стране».

Каха Каладзе, который будет бороться во втором туре выборов мэра Тбилиси 30 октября с кандидатом от Единого национального движения Никой Мелия, призвал граждан прийти на избирательные участки и напомнил им о «темном прошлом» прежней власти.

«К сожалению, нам все еще приходится напоминать всем еще раз, каким образом происходило ущемление достоинства граждан, насилие, террор, посягательство на собственность, убийства невинных молодых людей, растаптывание под ногами свободы слова, погромы медиа, цинизм, ложь, рэкет», — заявил он.

Он также подверг критике своего оппонента Нику Мелия и отметил, что вместо «ценных предложений» его кампания «была построена на перевороте власти, создании беспорядков и т.д. на референдуме».

«(Ника Мелия) по сей день ничего не делал для страны и города, кроме того, что занимался обанкрочиванием частных компаний, пытался вторгнуться в государственные здания и постоянно устраивал хулиганские провокации», — заявил действующий мэр.

По его словам, несмотря на то что правящая команда стала объектом «беспрецедентной кампании агрессии, ненависти и лжи», она выбрала «европейскую, ориентированную на будущее избирательную кампанию», целью которой является предложение гражданам «хорошо обдуманного плана» вместо того, чтобы демонстрировать «недостатки» оппонентов.

«Тбилиси и Грузии нужны не реванш и хаос, а прогресс и мир», — заявил Каха Каладзе, добавив, что «30 октября прогресс и стабильность возьмут верх над местью и хаосом!».

Вчера правящая Грузинская мечта разместила на официальной странице партии в Facebook видео, в котором были собраны неловкие кадры с участием экс-президента Михаила Саакашвили, а также выступление на акции мэра Тбилиси времен Национального движения Гиги Угулава.

На видео также видны кадры с участием председателя Национального движения Ники Мелия, когда он находился перед зданием Парламента во время антиоккупационной акции протеста 19-20 июня 2019 года.

В конце видеоролика, опубликованного Грузинской мечтой, можно увидеть и услышать следующий текст: «Нацоба (быть членом или сторонником ЕНД – примечание переводчика) — позор, давайте покончим с нацами (членами и сторонниками ЕНД – п.п.)!».

Ответ Национального движения

Представитель Единого национального движения Хатия Деканоидзе назвала опубликованное Грузинской мечтой видео «невероятной грязью».

По его словам, «9 лет спустя основной кампанией Грузинской мечты является клип, который гласит: «Нацоба — это позор».

«Официальная страница Грузинской мечты в Facebook призывает к уничтожению оппозиционной партии», — написала Хатиа Деканоидзе в Facebook.

2 октября правящая партия отпраздновала победу Каладзе в первом туре выборов мэра Тбилиси после завершения голосования и объявления результатов экзит-поллов, проведенных компанией «Горби» по заказу телеканала «Имеди». Тогда премьер-министр Гарибашвили поздравил сторонников с «достойной победой» и сказал: «Я хочу обратиться к оппонентам, сегодня мы закончили эпоху ненависти и лжи, а завтра должна начаться эпоха мира, развития и стабильности в стране».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)