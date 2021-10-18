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Предполагаемое перераспределение мест в сакребуло самоуправляющихся городов
Центральная избирательная комиссия Грузии 16 октября подвела итоги пропорциональной части выборов в местное самоуправление, а также подытожила результаты первых туров выборов мэров и выборов мажоритарных депутатов сакребуло муниципалитетов и самоуправляющихся городов.
Ниже приводится примерное перераспределение мест в сакребуло 5 самоуправляющихся городов:
Примерное распределение мандатов в Сакребуло Тбилиси
- Грузинская мечта — 28 мандатов;
- Единое национальное движение — 13 мандатов;
- За Грузию — 4 мандата;
- Лело за Грузию — 2 мандата;
- Гирчи — больше свободы — 1 мандат;
- За народ — 1 мандат;
- В одномандатном округе Сабуртало состоится второй тур.
Результаты пропорциональной части выборов в Тбилиси (порог — 2,5%)
- Грузинская мечта — 40,40% (193 486 голосов) — 19 мандатов;
- Единое национальное движение — 27,96% (133 926 голосов) — 13 мандатов;
- За Грузию — 8,89% (42 596 голосов) — 4 мандата;
- Лело за Грузию — 3,63% (17 373 голоса) — 2 мандата;
- Гирчи — больше свободы — 3,30% (15 799 голосов) — 1 мандат;
- За народ — 2,58% (12 337 голосов) — 1 место.
Итоги мажоритарной части выборов в Тбилиси и второй тур
- Мтацминда округ №1 — Зураб Абашидзе — Грузинская мечта — 12 282 голоса (44,05%);
- Ваке округ №2 — Георгий Ткемаладзе — Грузинская мечта — 23 467 голосов (41,68%);
- Сабуртало округ №3 — второй тур между Автандилом Цинцадзе (Грузинская мечта) и Борисом Куруа (Гирчи — Больше свободы);
- Крцаниси округ №4 — Леван Джапаридзе — Грузинская мечта — 8 451 голос — (52,07%);
- Исани округ №5 — Кахабери Лабучидзе — Грузинская мечта — 20 887 голосов (44,9%);
- Самгори округ №6 — Реваз Сохадзе — Грузинская мечта — 28 866 (47,32%);
- Чугурети округ №7 — Зураб Чиквиладзе — Грузинская мечта — 14 761 голос (46,55%);
- Дидуб5 округ №8 — Гиви Чхартишвили — Грузинская мечта — 14 801 голос (45%);
- Надзаладеви округ №9 — Ираклий Хеладзе — Грузинская мечта — 23 348 голосов (44,39%);
- Глдани округ №10 — Константине Зарнадзе — Грузинская мечта — 27 112 голосов (42,43%).
Примерное распределение мандатов в Сакребуло Кутаиси
- Грузинская мечта — 18 мандатов;
- Единое национальное движение — 14 мандатов;
- За Грузию — 2 мандата;
- Третья сила — 1 мандат.
Пропорциональная часть выборов в Кутаиси (порог — 3%)
- Грузинская мечта — 39,15% (25 257) — 13 мандатов;
- Единое национальное движение — 37,56% (24 903 голоса) — 12 мандатов;
- За Грузию — 6,7% (4448 голосов) — 2 мандата;
- Третья сила — 3,3% (2194 голоса) — 1 мандат.
Итоги мажоритарных выборов Сакребуло Кутаиси
- Округ №1 — Бесики Брегадзе — Единое национальное движение — 43,97% (4 721 голос);
- Округ №2 — Ираклий Шенгелия — Грузинская мечта — 43,96% (3 4 57 голосов);
- Округ №3 — Амиран Копалеишвили — Грузинская мечта — 46,7% (3 541 голос);
- Округ №4 — Ана Кохреидзе — Единое национальное движение — 41,34% (3 950 голосов);
- Округ №5 — Мамука Рижамадзе — Грузинская мечта — 42,23% (3 888 голосов);
- Округ №6 — Теймураз Надирадзе — Грузинская мечта — 45,61% (3 669 голосов);
- Округ №7 — Магда Костава — Грузинская мечта — 43,32% (4 765 голосов).
Примерное распределение мандатов в Батуми
- Грузинская мечта — 16 мандатов;
- Единое национальное движение — 15 мандатов;
- За Грузию — 3 мандата;
- Лело за Грузию — 1 мандат.
Пропорциональная часть выборов в Батуми (порог — 3%)
- Грузинская мечта — 39,82% (30 136 голосов);
- Единое национальное движение — 38,4% (29 065 голосов);
- За Грузию — 10,03% (7 587 голосов) — 3 мандата;
- Лело за Грузию — 3,29% (2491 голос) — 1 мандат.
Итоги мажоритарных выборов Сакребуло Батуми
- Округ №1 — Нази Путкарадзе — Единое национальное движение — 43,194% (4 268 голосов);
- Округ №2 — Гоча Мгеладзе — Грузинская мечта — 44,94% (4 058 голосов);
- Округ №3 — Нодар Думбадзе — Единое национальное движение — 45,44% (5 007 голосов);
- Округ №4 — Нугзар Путкарадзе — Единое национальное движение — 43,48% (4 838 голосов);
- Округ №5 — Леван Долидзе — Грузинская мечта — 48,89% (4 721 голос);
- Округ №6 — Георгий Ломтатидзе — Грузинская мечта — 44,59% (5 004 голоса);
- Округ №7 — Миндия Гогуадзе — Грузинская мечта — 40,92% (3 779 голосов).
Примерное распределение мандатов в Сакребуло Рустави
- Единое национальное движение — 16 мандатов;
- Грузинская мечта — 15 мандатов;
- За Грузию — 3 мандата;
- Будет второй тур по 1 мажоритарному округу.
Пропорциональная часть выборов в Рустави (порог — 3%)
- Единое национальное движение — 38,35% (19 231 голос) — 13 мандатов;
- Грузинская мечта — 36,23% (18 171 голос) — 12 мандатов;
- За Грузию — 7,44% (3732 голоса) — 3 мандата.
Итоги мажоритарных выборов Сакребуло Рустави
- Округ №1 — Нана Шатберашвили — Единое национальное движение — 44,98% (2 982 голоса);
- Округ №2 — Заза Тогонидзе — Грузинская мечта — 46,88% (2 277 голосов);
- Округ №3 — Михаил Беруашвили — Грузинская мечта — 40,87% (2 17 голосов);
- Округ №4 — Амирани Микадзе — Единое национальное движение — 42,92% (2 562 голоса);
- Округ №5 — Гоча Лория — Грузинская мечта — 40,06% (3 301 голос);
- Округ №6 — Второй раунд между Григолом Вепхвадзе (Грузинская мечта) и Эрекле Долидзе (Грузия);
- Округ №7 — Тинатин Лоцулашвили — Единое национальное движение — 47,34% (3 622 голоса).
Примерное распределение мандатов в Сакребуло Поти
- Грузинская мечта — 20 мандатов;
- Единое национальное движение — 11 мандатов;
- За Грузию — 4 мандата.
Результаты пропорциональной части выборов в Поти (порог — 3%)
- Грузинская мечта — 41,76% (8610 голосов) — 14 мандатов;
- Единое национальное движение — 31,41% (6 477 голосов) — 10 мандатов;
- За Грузию — 13,19% (2720 голосов) — 4 мандата.
Итоги мажоритарных выборов Сакребуло Поти
- Округ №1 — Торнике Киртадзе — Грузинская мечта — 52,95% (1 472 голоса);
- Округ №2 — Уча Долидзе — Грузинская мечта — 60,13% (1 541 голос);
- Округ №3 — Сандро Кушашвили — Грузинская мечта — 43,91% (1 439 голосов);
- Округ №4 — Николоз Изория — Грузинская мечта — 44% (1 236 голосов);
- Округ №5 — Лаша Рухаия — Единое национальное движение — 47,28% (1 087 голосов);
- Округ №6 — Малхази Почхуа — Грузинская мечта — 40,89% (987 голосов);
- Округ №7 — Олег Начкебия — Грузинская мечта — 50,88% (1 801 голос).
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