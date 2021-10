Предполагаемое перераспределение мест в сакребуло самоуправляющихся городов

Центральная избирательная комиссия Грузии 16 октября подвела итоги пропорциональной части выборов в местное самоуправление, а также подытожила результаты первых туров выборов мэров и выборов мажоритарных депутатов сакребуло муниципалитетов и самоуправляющихся городов.

Ниже приводится примерное перераспределение мест в сакребуло 5 самоуправляющихся городов:

Примерное распределение мандатов в Сакребуло Тбилиси

Грузинская мечта — 28 мандатов;

Единое национальное движение — 13 мандатов;

За Грузию — 4 мандата;

Лело за Грузию — 2 мандата;

Гирчи — больше свободы — 1 мандат;

За народ — 1 мандат;

В одномандатном округе Сабуртало состоится второй тур.

Результаты пропорциональной части выборов в Тбилиси (порог — 2,5%)

Грузинская мечта — 40,40% (193 486 голосов) — 19 мандатов;

Единое национальное движение — 27,96% (133 926 голосов) — 13 мандатов;

За Грузию — 8,89% (42 596 голосов) — 4 мандата;

Лело за Грузию — 3,63% (17 373 голоса) — 2 мандата;

Гирчи — больше свободы — 3,30% (15 799 голосов) — 1 мандат;

За народ — 2,58% (12 337 голосов) — 1 место.

Итоги мажоритарной части выборов в Тбилиси и второй тур

Мтацминда округ №1 — Зураб Абашидзе — Грузинская мечта — 12 282 голоса (44,05%);

Ваке округ №2 — Георгий Ткемаладзе — Грузинская мечта — 23 467 голосов (41,68%);

Сабуртало округ №3 — второй тур между Автандилом Цинцадзе (Грузинская мечта) и Борисом Куруа (Гирчи — Больше свободы);

Крцаниси округ №4 — Леван Джапаридзе — Грузинская мечта — 8 451 голос — (52,07%);

Исани округ №5 — Кахабери Лабучидзе — Грузинская мечта — 20 887 голосов (44,9%);

Самгори округ №6 — Реваз Сохадзе — Грузинская мечта — 28 866 (47,32%);

Чугурети округ №7 — Зураб Чиквиладзе — Грузинская мечта — 14 761 голос (46,55%);

Дидуб5 округ №8 — Гиви Чхартишвили — Грузинская мечта — 14 801 голос (45%);

Надзаладеви округ №9 — Ираклий Хеладзе — Грузинская мечта — 23 348 голосов (44,39%);

Глдани округ №10 — Константине Зарнадзе — Грузинская мечта — 27 112 голосов (42,43%).

Примерное распределение мандатов в Сакребуло Кутаиси

Грузинская мечта — 18 мандатов;

Единое национальное движение — 14 мандатов;

За Грузию — 2 мандата;

Третья сила — 1 мандат.

Пропорциональная часть выборов в Кутаиси (порог — 3%)

Грузинская мечта — 39,15% (25 257) — 13 мандатов;

Единое национальное движение — 37,56% (24 903 голоса) — 12 мандатов;

За Грузию — 6,7% (4448 голосов) — 2 мандата;

Третья сила — 3,3% (2194 голоса) — 1 мандат.

Итоги мажоритарных выборов Сакребуло Кутаиси

Округ №1 — Бесики Брегадзе — Единое национальное движение — 43,97% (4 721 голос);

Округ №2 — Ираклий Шенгелия — Грузинская мечта — 43,96% (3 4 57 голосов);

Округ №3 — Амиран Копалеишвили — Грузинская мечта — 46,7% (3 541 голос);

Округ №4 — Ана Кохреидзе — Единое национальное движение — 41,34% (3 950 голосов);

Округ №5 — Мамука Рижамадзе — Грузинская мечта — 42,23% (3 888 голосов);

Округ №6 — Теймураз Надирадзе — Грузинская мечта — 45,61% (3 669 голосов);

Округ №7 — Магда Костава — Грузинская мечта — 43,32% (4 765 голосов).

Примерное распределение мандатов в Батуми

Грузинская мечта — 16 мандатов;

Единое национальное движение — 15 мандатов;

За Грузию — 3 мандата;

Лело за Грузию — 1 мандат.

Пропорциональная часть выборов в Батуми (порог — 3%)

Грузинская мечта — 39,82% (30 136 голосов);

Единое национальное движение — 38,4% (29 065 голосов);

За Грузию — 10,03% (7 587 голосов) — 3 мандата;

Лело за Грузию — 3,29% (2491 голос) — 1 мандат.

Итоги мажоритарных выборов Сакребуло Батуми

Округ №1 — Нази Путкарадзе — Единое национальное движение — 43,194% (4 268 голосов);

Округ №2 — Гоча Мгеладзе — Грузинская мечта — 44,94% (4 058 голосов);

Округ №3 — Нодар Думбадзе — Единое национальное движение — 45,44% (5 007 голосов);

Округ №4 — Нугзар Путкарадзе — Единое национальное движение — 43,48% (4 838 голосов);

Округ №5 — Леван Долидзе — Грузинская мечта — 48,89% (4 721 голос);

Округ №6 — Георгий Ломтатидзе — Грузинская мечта — 44,59% (5 004 голоса);

Округ №7 — Миндия Гогуадзе — Грузинская мечта — 40,92% (3 779 голосов).

Примерное распределение мандатов в Сакребуло Рустави

Единое национальное движение — 16 мандатов;

Грузинская мечта — 15 мандатов;

За Грузию — 3 мандата;

Будет второй тур по 1 мажоритарному округу.

Пропорциональная часть выборов в Рустави (порог — 3%)

Единое национальное движение — 38,35% (19 231 голос) — 13 мандатов;

Грузинская мечта — 36,23% (18 171 голос) — 12 мандатов;

За Грузию — 7,44% (3732 голоса) — 3 мандата.

Итоги мажоритарных выборов Сакребуло Рустави

Округ №1 — Нана Шатберашвили — Единое национальное движение — 44,98% (2 982 голоса);

Округ №2 — Заза Тогонидзе — Грузинская мечта — 46,88% (2 277 голосов);

Округ №3 — Михаил Беруашвили — Грузинская мечта — 40,87% (2 17 голосов);

Округ №4 — Амирани Микадзе — Единое национальное движение — 42,92% (2 562 голоса);

Округ №5 — Гоча Лория — Грузинская мечта — 40,06% (3 301 голос);

Округ №6 — Второй раунд между Григолом Вепхвадзе (Грузинская мечта) и Эрекле Долидзе (Грузия);

Округ №7 — Тинатин Лоцулашвили — Единое национальное движение — 47,34% (3 622 голоса).

Примерное распределение мандатов в Сакребуло Поти

Грузинская мечта — 20 мандатов;

Единое национальное движение — 11 мандатов;

За Грузию — 4 мандата.

Результаты пропорциональной части выборов в Поти (порог — 3%)

Грузинская мечта — 41,76% (8610 голосов) — 14 мандатов;

Единое национальное движение — 31,41% (6 477 голосов) — 10 мандатов;

За Грузию — 13,19% (2720 голосов) — 4 мандата.

Итоги мажоритарных выборов Сакребуло Поти

Округ №1 — Торнике Киртадзе — Грузинская мечта — 52,95% (1 472 голоса);

Округ №2 — Уча Долидзе — Грузинская мечта — 60,13% (1 541 голос);

Округ №3 — Сандро Кушашвили — Грузинская мечта — 43,91% (1 439 голосов);

Округ №4 — Николоз Изория — Грузинская мечта — 44% (1 236 голосов);

Округ №5 — Лаша Рухаия — Единое национальное движение — 47,28% (1 087 голосов);

Округ №6 — Малхази Почхуа — Грузинская мечта — 40,89% (987 голосов);

Округ №7 — Олег Начкебия — Грузинская мечта — 50,88% (1 801 голос).

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)