Телеканал «Имеди» снова переходит на чрезвычайный режим

Телекомпания «Имеди» заявила 18 октября, что как символ борьбы с Национальным движением и его «реваншем», снова переходит на «чрезвычайный» режим работы.

По заявлению «Имеди», Национальное движение «снова готовится к реваншу» и в случае победы на выборах мэра хотя бы в одном из муниципалитетов «попытается создать революционный штаб и очаг деструкции».

«(Поэтому) с сегодняшнего дня «Имеди» будет находиться на передовой. Каждый день, до поздней ночи, информационный эфир, политические ток-шоу будут предоставлены людям, которые понесли наибольший моральный ущерб от режима Саакашвили», — говорится в специальном заявлении телекомпании.

«Наша миссия заключается в том, чтобы говорить правду и не допускать возврата прошлого, которое мы все помним», — заявили в «Имеди», добавив, что «символы и лица кровавого режима» не должны думать о возвращении к власти и должны быть наказаны за свои преступления.

«Имеди» — это телеканал, который был захвачен и подвергся погрому, с журналистами которого безжалостно расправились. Основатель нашего канала (Бадри Патаркацишвили) пожертвовал своей жизнью ради борьбы за правду, против режима и насилия», — говорится в заявлении телеканала.

Телеканал «Имеди» уже не в первый раз переходит в чрезвычайный режим работы перед вторым туром выборов. После того, как Саломе Зурабишвили, кандидат, поддерживаемый Грузинской мечтой на президентских выборах 2018 года, не смогла победить кандидата ЕНД Григола Вашадзе в первом туре, «Имеди» объявил о переходе на чрезвычайный режим. «Мы будем работать, чтобы не допустить возвращения режима», — заявил тогда телеканал «Имеди».

телекомпания «Имеди» была основана в 2001 году и вещает с 2003 года. «Имеди» основал бизнесмен Бадри Патаркацишвили, который был одним из организаторов и основным спонсором акций протеста, проведенных с оппозиционными партиями в 2006-2007 годах. Акции проходили при информационной поддержке телекомпании «Имеди».

После разгона одного из таких митингов спецназ вошел в телекомпанию «Имеди», и телеканал прекратил вещание. Канал возобновил вещание после назначения руководства, лояльного к тогдашним властям.

Под новым руководством телекомпания «Имеди» выпустила в эфир т.н. «моделированную хронику», в которой инсценировалось повторное вторжение России в Грузию. Этот эксперимент канала подвергся резкой критике со стороны общественности и экспертов.

Телеканал «Имеди» вернули семье Патаркацишвили после парламентских выборов 2012 года. В ходе предвыборной кампании президентских выборов 2018 года Генеральная прокуратура Грузии объявила дело о подготовке убийства Бадри Патаркацишвили открытым и предъявила обвинения трем высокопоставленным чиновникам прежней власти.

