Прокуратура Грузии: Раскрыто дело о подготовке убийства Бадри Патаркацишвили

По информации Главной прокуратуры Грузии, за превышение служебных полномочий и подготовку убийства бизнесмена Бадри Патаркацишвили, совершенного при отягчающих обстоятельствах, задержан один из бывших высокопоставленных сотрудников Департамента конституционной безопасности (ДКБ) МВД Грузии Георгий Меребашвили, а бывшим сотрудниками ДКБ Левану Кардава и Ревазу Шиукашвили, которые находятся в заключении по другим делам, выдвинуты обвинения.

На специальном брифинге, который состоялся сегодня в Прокуратуре, были представлены две скрытые аудиозаписи, которые, по информации Прокуратуры, были изъяты из дома одного из обвиняемых. По сообщению Прокуратуры, в результате проведенной экспертизы было установлено, что записи 4 и 5 февраля 2007 года касались «вопроса подготовки ликвидации конкретного лица».

Как сообщает Прокуратура, в записи от 4 февраля 2007 года, бывший высокопоставленный сотрудник ДКБ Георгий Дгебуадзе беседует с членом охраны и пытается его завербовать, а во второй записи от 5 февраля записано совещание в т.н. здании «модуля», в которой Дгебуадзе и находящиеся в его подчинении сотрудники ДКБ, обвиняемые Леван Кардава, Реваз Шиукашвили и Георгий Мерабишвили «готовят убийство Бадри Патаркацишвили, чтобы устранить его из политического пространства».

По информации Прокуратуры, по показаниям множества свидетелей, допрошенных по делу, и по полученным письменным доказательствам, подтверждается, что с целью подготовки убийства постоянно контролировался маршрут передвижения Бадри Патаркацишвили, в том числе, тот выход из аэропорта, которым он пользовался.

По заявлению Прокуратуры, Реваз Шиукашвили «систематически» собирал данные о членах охраны Патаркацишвили. По разъяснению ведомства, из записи установлено, что «соответствующие методы ликвидации Патаркацишвили» согласовывались с тогдашним руководителем ДКБ Датой Ахалаия.

По заявлению прокурора Коки Кацитадзе, аудиозаписи, которые были обнародованы по делу о подготовке убийства Бадри Патаркацишвили, были получены в декабре 2016 года, но выдвинуть обвинения не удалось по той причине, что по этому делу изъяты десятки файлов, которые подлежали изучению и экспертизе.

Еще один участник дела, бывший высокопоставленный сотрудник ДКБ Георгий Дгебуадзе уже задержан по другому обвинению. Он был задержан в Нидерландах в 2016 году, после чего был экстрадирован в Грузию. Другими обвиняемыми по данному делу являются Леван Кардава и Реваз Шиукашвили.

По информации Прокуратуры, продолжается следствие с целью выявления других лиц, участвовавших в совершении преступлении.

52-летний бизнесмен и учредитель телекомпании «Имеди» Бадри Патаркацишвили был найден мертвым в своем доме в Лондоне в феврале 2008 года. В качестве официальной версии смерти был объявлен сердечный приступ, но члены его семьи утверждали, что он был убит.

Бадри Патаркацишвили противостоял прежним властям Грузии и в 2007 году он финансировал акции протеста, организованные тогдашней оппозицией. Потом он отправился в Лондон и не возвращался в Грузию после того, как грузинские правоохранители сначала объявили его подозреваемым в подготовке заговора против государства, а позже признали его виновным и объявили розыск в его отношении. Патаркацишвили принял также участие в президентских выборах 5 января 2008 года и Бадри Патаркацишвили противостоял прежним властям Грузии и в 2007 году он финансировал акции протеста, организованные тогдашней оппозицией. Потом он отправился в Лондон и не возвращался в Грузию после того, как грузинские правоохранители сначала объявили его подозреваемым в подготовке заговора против государства, а позже признали его виновным и объявили розыск в его отношении. Патаркацишвили принял также участие в президентских выборах 5 января 2008 года и вышел на третье место с 7,1%-ми голосов.

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