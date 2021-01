Телекомпания «Имеди» меняет владельца

Национальная комиссия по коммуникациям Грузии (GNCC) 28 января удовлетворила запрос компании Georgian Media Production Group о продаже доли в телекомпании «Имеди», которая отличается редакционной политикой в ​​поддержку правящей команды.

С соответствующей заявкой Georgian Media Production Group обратилась в Комиссию 20 января, в которой просила согласия на полную своих акций в полной мере зарегистрированной в Нидерландах компании Media Finance Group B.V.

ООО «Georgian Media Production Group», которая владет 100% долями в телекомпании «Имеди», «Радио Имеди» и GDS TV, принадлежит Инне Гудавадзе, вдове ныне покойного миллиардера Бадри Патаркацишвили.

Учредителем компании Media Finance Group B.V., которая намеревается приобрести телекомпанию «Иеди», является Ираклий Рухадзе, деловой партнер бывшего председателя Грузинской мечты Бидзины Иванишвили.

