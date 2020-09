Генеральным директором ТВ «Имеди» назначен Николоз Лалиашвили

Николоз Лалиашвили назначен генеральным директором телекомпании «Имеди». На этом посту он сменил Эльдара Мдинарадзе. Национальное агентство Публичного реестра зарегистрировало Лалиашвили на эту должность 6 августа.

Николоз Лалиашвили вел программу «SWOT-анализ» на телеканале «Имеди», а до того был одним из ведущих «Имеди Live». Он был продюсером нашумевшего фильма об августовской войне 2008 года «Мы с миром победим в начатой другими войне», содержание которого некоторые журналисты ТВ «Имеди» опротестовали в соцсетях. Согласно фильму, российские войска были вынуждены вторгнуться в Грузию в 2008 году. После протеста журналистов фильм был ужален со страницы ТВ «Имеди» в Facebook.

Николоз Лалиашвили был депутатом Парламента Грузии седьмого созыва в 2008–2012 годах по списку избирательного блока «Георгий Таргамадзе – Христиан-демократы». В 2004-05 гг. Он был начальником Управления международных отношений Министерства обороны Грузии. До того, в 2002–2004 годах, он занимал должность начальника Отдела по связям с общественностью Министерства государственной безопасности Грузии.

