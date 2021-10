По словам местоблюстителя Патриарха, в Евангелии не написано, что нужно мириться со всеми

Местоблюститель Католикоса-Патриарха всея Грузии Илия II, митрополит Сенаки и Чхороцку Шио Муджири проповедовал против «всеобщего примирения» во время воскресной службы в кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба) 17 октября.

Проповедь местоблюстителя Патриарха последовала за заявлениями нескольких священнослужителей о примирении и прощении. Последние акцентировали на это внимание после того, как бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в страну и объявил голодовку после своего ареста 1 октября в Тбилиси.

«Когда сегодня говорят о всеобщем примирении, христианское учение часто интерпретируют неверно, говоря, что всем все нужно простить, всегда со всеми нужно примиряться, такого в Евангелии не написано», — сказал Шио Муджири.

«Мы должны остановить зло любовью, милосердием, советами, благотворительностью», — сказал он, добавив, что «зло также должно быть остановлено справедливым наказанием». «Также, иногда, в крайних случаях, мы должны отсесть такого человека из нашей жизни или из общества», — сказал он.

Примечательно, что некоторые священнослужители подписали петицию об освобождении Михаила Саакашвили из заключения и навещали его в тюрьме. Например, 13 октября экс-президента посетил в тюрьме митрополит Ахалкалакский, Кумурдойский и Карский Николоз Пачуашвили.

«Мы все, вся страна, сталкиваемся с огромным вызовом, и решение здесь в том, чтобы мы прекратили риторику ненависти и плохие разговоры друг о друге», — сказал он после посещения бывшего президента, добавив, что он попросил Михаила Саакашвили «призвать своих сторонников, чтобы мы все вместе подумали о примирении, прощении».

«Нам есть много что простить друг другу», — сказал он.

15 октября президента Саакашвили посетил епископ Маргвети и Убиси Мелкиседек Хачидзе. Перед тем, как зайти к бывшему президенту, он также подчеркнул важность примирения и сказал, что духовенство и Церковь должны сыграть роль посредника в объединении общества.

Сам Михаил Саакашвили также говорил о важности «великого примирения», а также об отказе от «реванша» и «мести» в письме из тюрьмы, которое зачитал директор телекомпании «Мтавари архи» Ника Гварамия на многотысячной акции протеста с требованием освобождения Михаила Саакашвили, которая прошла на площади Свободы в Тбилиси 14 октября.

Ника Гварамия критикует Шио Муджири

Директор телекомпании «Мтавари архи» Ника Гварамия в своей авторской передаче 17 октября назвал Шио Муджири «агентом в мантии, духовно развращенным и ненавидящим людей, ненавидящим свой народ» человеком.

Отметив, что он «предатель», Ника Гварамия предупредил местоблюстителя Патриарха, что ему грозит отсечение «от тела грузинского государства и общества». «Скорее это произойдет, чем вы станете Католикосом-Патриархом», — обратился он к Шио Муджири.

Гварамия также подчеркнул, что файлы, предположительно просочившиеся из Службы госбезопасности, также содержат информацию о местоблюстителе Патриарха, и в прямом эфире Гварамия впустил в эфир выдержку из файла, в которой речь идет о том, что предположительно из-за критики на своей странице в Facebook президента России Владимира Путина Шио Муджири потребовал от одного из алтарников кафедрального собора Самеба снять стихарь.

Михаил Саакашвили, который покинул страну в 2013 году, после истечения своего второго президентского срока и через год после прихода к власти команды Грузинской мечты, был обвинен грузинским правосудием по нескольким делам. В 2018 году суд признал Саакашвили виновным в помиловании осужденных по громкому делу Сандро Гиргвлиани и по делу избиения бывшего депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили был приговорен к 6 годам лишения свободы.

Экс-президенту также предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и о разгоне акций протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал «Имеди». Саакашвили отвергает все обвинения и считает их политически мотивированными.

Генеральная прокуратура заявила 1 октября, что МВД также расследует дело в отношении Саакашвили о незаконном пересечении границы, которое предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)