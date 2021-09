Скрытые записи: российские связи грузинского духовенства и Патриархии

Телекомпания «Формула» опубликовала записи из нескольких секретных файлов, просочившихся предположительно из Службы государственной безопасности, в которых описываются подробности предполагаемых тесных связей между Патриархией Грузинской Православной Церкви и РПЦ и правительством России.

Согласно файлам, некоторые священнослужители считают, что Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II назначил митрополита Шио Муджири местоблюстителем Патриарха Грузии в 2017 году в нарушение церковного канона, а также под давлением Российской Церкви и политической элиты.

По той же информации, Патриарх принял это решение в одностороннем порядке, что вызвало удивление членов Священного Синода ГПЦ. Критически настроенные священнослужители подозревают, что назначение Шио Муджири было также в интересах бизнесмена Левана Васадзе, который является другом Муджири.

В секретных записях также содержатся подробности о помощнице Патриарха Шорене Тетруашвили. В 1990-х годах ее предположительно должны были уволить с занимаемой должности, но настоянию РПЦ она сохранила свой пост.

Телекомпания «Формула» также сообщает, что Тетруашвили контролирует «все текущие процессы» в Патриархии. Тетруашвили собирает в Патриархии аудио-видео записи встреч Патриарха с гостями из разных стран и пытается отправить их в Россию через протоиерея Александро-Невского собора Бидзину Гуния и протоиерея Георгия Харазишвили.

Сам протоиерей Георгий Харазишвили также фигурирует в предполагаемых файлах СГБ. Он предположительно имеет тесные связи с российской организацией – «Международным фондом православных народов», а также активно сотрудничает с Михаилом Хубутия, главой грузинской общины в Москве. По распространенным сведениям, Харазишвили предоставляет Патриархии закулисную информацию по вопросам, связанным с Россией.

По имеющимся данным, Харазишвили и Хубутия планировали создать раскол между духовенством Православной Церкви после того, как позитивное заявление Патриархии ГПЦ о Евросоюзе повлекло за собой негативную реакцию со стороны Хубутия. Кроме того, по инициативе Хубутия и Харазишвили состоялся телефонный разговор между Илией II и бывшим заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным.

Как сообщается, в 1983 году Харазишвили был завербован КГБ СССР и получил кодовое имя «Жозефина». В 1986 году в ходе операции КГБ Харазашвили был объявлен преемником известной русской писательницы Лилии Брик, и в этом статусе Харазашвили устроили встречу с известным французским дизайнером Ивом Сен-Лораном.

Еще один высокопоставленный священнослужитель, который упомянут в файлах, митрополит Батумской и Лазетской епархии Димитрий Шиолашвили, племянник Патриарха Грузии, который, как сообщается, является близким другом бывшего заместителя губернатора Красноярского края Шалвы Бреуса. Последний обеспечивал грузинского митрополита финансированием.

Сообщается, что митрополит Ванский и Багдатский Антон Булухия и митрополит Потийский и Хобский Григол Бербичашвили отбывали наказание в российских тюрьмах. Согласно записям, Булухия продает нелегальные алкогольные напитки на своих бизнес-объектах в Москве и, возможно, имеет «тайные отношения с российскими спецслужбами».

Как сообщает «Формула», в файлах говорится, что представителю Русского Патриархата в Тбилиси Владимиру Александрову Московский Патриархат поручил получить протокол заседания Священного Синода по вопросу об автокефалии Украины, а сам Александров обратился с просьбой к архиепископу Схалтскому Спиридону Абуладзе, чтобы он публично выступил против украинского вопроса.

На основании файлов «Формула» сообщает, что несколько грузинских священнослужителей периодически проводили встречи с кремлевскими представителями для получения указаний.

По сообщениям СМИ, митрополит Ахалкалакский, Кумурдойский и Карский Николоз Пачуашвили предоставил гражданину России информацию о Центре Лугара, развитии событий в оппозиционном Национальном движении и встречах, проводимых в Патриархии ГПЦ.

13 сентября в Интернет просочились тысячи секретных записей, которые просочились предположительно из Службы госбезопасности Грузии. Файлы содержат в основном информацию о представителях духовенства, но также охватывают разговоры грузинских журналистов, оппозиционных политиков, иностранных дипломатов и публичных служащих.

