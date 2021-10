Пенитенциарная служба не подтверждает ухудшение состояния здоровья Саакашвили

По словам личного врача бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николоза Кипшидзе, состояние здоровья экс-президента, объявившего голодовку после задержания 1 октября, ухудшилось.

«Он ходит потяжелее, ему немного трудно разговаривать и т. д.», — сказал Николоз Кипшидзе 10 октября в интервью телекомпании «Мтавари архи», подчеркнув, что за последние дни здоровье Саакашвили значительно ухудшилось и «ситуация очень близка к критической».

По словам врача Саакашвили, у бывшего президента редкое заболевание крови — талассемия, что еще больше осложняет его состояние. По его словам, «болезнь не смертельна, но есть лимиты, и одним из таких лимитов является голодовка. При этой болезни абсолютно совершенно нельзя голодать», потому что «она вызывает необратимые изменения в организме».

Специальная пенитенциарная служба отреагировала на заявление врача Саакашвили еще вчера, пояснив, что состояние здоровья бывшего президента удовлетворительное и что любые сообщения о каком-либо ухудшении «не соответствуют действительности». «Михаил Саакашвили принимает прописанные медикаменты… (и он) постоянно находится под наблюдением медперсонала», — добавили в службе.

После сообщений об ухудшении здоровья Саакашвили лидеры Единого национального движения и сторонники бывшего президента собрались перед пенитенциарным учреждением №12 в Рустави. 14 октября Единое национальное движение (ЕНД) планирует провести в Тбилиси акцию протеста с требованием освобождения Саакашвили.

Ранее, 10 октября, депутат Парламента Тако Чарквиани, основатель партии «Закон и право», провела акцию перед зданием Парламента с требованием освобождения Михаила Саакашвили. Грузинские эмигранты также организовали небольшие акции протеста в городах Европе, требуя освобождения бывшего президента.

Позиция адвокатов и Михаила Саакашвили

Сегодня Михаила Саакашвили посетили в тюрьме его адвокаты. После аудиенции у бывшего президента директор телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия, который при этомзащитником интересов бывшего президента, заявил СМИ, что состояние здоровья Саакашвили «удовлетворительное» и он не заметил никаких изменений при общении с ними.

«Не стоит утрировать эти вопросы, потому что общественность нервничает снаружи, а Саакашвили протестует внутри», — сказал он, добавив, что Михаил Саакашвили «очень возмущен тем, что данные о состоянии его здоровья публикуются без его согласия, что очень грубо нарушает его права».

Ника Гварамия также представил СМИ послание Михаила Саакашвили из тюрьмы, в котором он обратился к гражданам, что «сеять нигилизм» перед вторым туром выборов, в том числе по причине «заботы о нем», — в интересах врага Грузии. В том же заявлении Саакашвили призвал избирателей проявить активность во втором туре и сказал, что «вместо того, чтобы заранее оплакивать его… лучше засучить рукава и вместе отпраздновать победу».

Сегодня, спустя почти 10 дней ожидания, Михаилу Саакашвили представилась возможность увидеться с членами своей семьи — детьми — Николозом и Эдуардом Саакашвили и матерью Гиули Аласания.

