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Фото: Скриншот из видео ТВ Формула
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По делу о Глданском инциденте суд оштрафовал членов ЕНД на 2000 лари каждого

Civil.ge Send an email 02/11/2023 - 14:38
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Тбилисский городской суд оштрафовал членов «Единого национального движения» Нику Мелия, Звиада Куправа и Бачо Долидзе по 2000 лари каждого по делу об инциденте, которому предшествовало нападение на оппозиционного члена Сакребуло в районе Глдани, Тбилиси, 22 сентября этого года.

Судья признал всех троих административными правонарушителями за мелкое хулиганство и неподчинение законному требованию полицейского.

Адвокат Ники Мелия Георгий Кондахашвили заявил, что сторона защиты планирует обжаловать решение в Апелляционном суде, хотя «конечно, мы не ожидаем, что в указанном решении будут внесены какие-либо изменения».

22 сентября депутат Тбилисского Сакребуло (муниципальное собрание) от «Национального движения» Ираклий Эдзгверадзе и его сторонники подверглись нападению. Эдзгверадзе был избит возле своего дома в Глдани, когда он возвращался домой с заседания Сакребуло. Эдзгверадзе связал нападение со спором с членом «Грузинской мечты» Коте Зарнадзе во время заседания Сакребуло. По его словам, в его избиении участвовали члены национальной сборной по футболу.

После инцидента в Глдани произошли стычки между членами «Национального движения» и полицией. По информации МВД, вскоре после инцидента друзья и однопартийцы пострадавших собрались в Глдани, где они препятствовали сотрудникам правоохранительных органов выполнять свои обязанности, оскорбляли их словесно и физически, оказывали сопротивление, во время чего полиция задержала представителей ЕНД Нику Мелия, Бачо Долидзе и Звиада Куправа.

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Civil.ge Send an email 02/11/2023 - 14:38
1 1 minute read

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