На пост мэра Тбилиси будут баллотироваться 16 кандидатов

На выборах в органы местного самоуправления 2 октября за пост мэра Тбилиси будут бороться 16 кандидатов, что является максимальным количеством на местных выборах, по крайней мере, за последнее десятилетие. Ниже приводится полный список кандидатов по номерам, присвоенным им Центральной избирательной комиссией Грузии.

1. Тамар Кекенадзе — Третья сила – 39-летняя Тамар Кекенадзе является председателем партии «Свободные демократы», которая присоединилась в августе к «Стратегии Агмашенебели» и другим небольшим группам, чтобы сформировать новую платформу «Третья сила». Она была генеральным секретарем Свободных демократов до тех пор, пока партия, возглавляемая бывшим министром обороны Ираклием Аласания, не распалась в 2020 году из-за внутреннего кризиса. Позже она стала председателем партии. Ранее Кекенадзе работала в Министерстве обороны и Представительстве Грузии при НАТО.

5. Ника Мелия — Единое национальное движение (кандидатуру которого поддерживают партии «Европейская Грузия», «Гирчи — больше свободы» и «Дроа») — 41-летний Ника Мелия является председателем Национального движения с 2020 года. Мелия также баллотировался на пост мэра Тбилиси в 2014 году, но проиграла во втором туре кандидату Грузинской мечты Давиду Нармания. Согласно результатам опроса общественного мнения, опубликованным 2 августа Международным республиканским институтом (МРИ), 39% респондентов положительно относятся к Мелия, что ставит его на пятое место. История ареста именно Ники Мелия в феврале 2021 года стало событием, которое еще больше усугубило политический кризис в стране, возникший после парламентских выборов в октябре 2020 года, вслед за чем последовало достижение соглашения при посредничестве ЕС 19 апреля, а позже Мелия был освобожден под залог ЕС в мае, который был выплачен Евросоюзом.

8. Георгий Ломия — Альянс патриотов — специалист по международному праву, 46-летний Георгий Ломия — бывший депутат Парламента (2016-2020). Он должен был войти в Парламент и в 2020 году, но отказался от мандата после того, как Альянс патриотов присоединился к бойкоту оппозиции из-за «фальсификации» результатов парламентских выборов.

9. Ана Бибилашвили — Лело — 35-летняя Ана Бибилашвили — одна из основательниц партии «Лело», но до того, как баллотироваться на пост мэра, она не появлялась активно на политической арене. Бибилашвили, которая является опытным архитектором и урбанистом, читает лекции в Техническом университете Грузии. Бибилашвили известна в активистских кругах своей активностью в связи с «экологической катастрофой» на Дигомских поймах.

10. Михаил Кумсишвили — Лейбористская партия — 28-летний Кумсишвили, специалист по бизнес-администрированию и публичной политике, возглавлял молодежную организацию Лейбористской партии до того, как баллотироваться на пост мэра. Он является одним из основателей молодежного политического движения «Посмей».

13. Георгий Кутателадзе — Грузия — малоизвестный кандидат, глава неправительственной организации «Мамулишвили».

15. Теймураз Бобохидзе — Мамули — также малоизвестный кандидат, 53-летний Бобохидзе был избран членом Сакребуло Тбилиси в 1999-2004 годах. Он является лидером партии «Мамули».

20. Георгий Лагидзе — Будущая Грузия — еще один малоизвестный кандидат, лидер партии «Будущая Грузия».

23. Аринзе Ричард Огбунуджу — Наша Единая Грузия – уроженец Нигерии Огбунуджу является первым кандидатом африканского происхождения, баллотирующимся на пост мэра Тбилиси. Он живет и работает в Грузии с 1990-х годов. Огбунуджу, который живет в Тбилиси со своей грузинской женой и детьми, говорит, что он король племени Ибо в Нигерии. Кандидат подвергся критике со стороны пользователей социальных сетей, в том числе за несовершенное знание грузинского языка. Его сын, который активно поддерживает кампанию своего отца, намекнул в видео, размещенном в TikTok, что президент Грузии Саломе Зурабишвили, родившаяся во Франции, также допускает ошибки, когда беседует по-грузински.

25. Георгий Гахария — За Грузию — бывший премьер-министр, который ушел в отставку в феврале этого года во время событий вокруг задержания Ники Мелиа, а затем сформировал новую партию «За Грузию». Согласно результатам опроса общественного мнения, опубликованным 2 августа Международным республиканским институтом (МРИ), он занимает третье место с 56% по положительному отношению к общественным деятелям после Патриарха Илии II и действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе. До того, как стать премьер-министром, Гахария занимал пост министра внутренних дел, в том числе во время июньских событий 2019 года, а в 2016-2017 годах был министром экономики. Ранее, в 2014-2016 годах, он был советником премьер-министра, а в 2013-2016 годах — бизнес-омбудсманом. Еще раньше Гахария работал в частном секторе в Москве.

29. Кетеван Накашидзе — Социальная справедливость — еще один малоизвестный кандидат на пост мэра Тбилиси.

30. Евгений Гвиниашвили — Социалистическая партия трудящихся — 69-летний Гвиниашвили также является менее известным кандидатом.

37. Заза Хатиашвили — Свободная Грузия — 54-летний Хатиашвили — опытный адвокат, который возглавлял Коллегию адвокатов Грузии в 2009-2017 годах.

41. Каха Каладзе — Грузинская мечта — 43-летний действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе был избран на этот пост с 51,3%ми голосов в первом туре выборов 2017 года. В 2011 году Каладзе вступил в оппозиционную тогда партию Грузинская мечта и возглавил пропорциональный список партии на выборах 2012 года. В 2012 году, после прихода к власти Грузинской мечты, Каладзе был назначен министром энергетики. Согласно результатам опроса общественного мнения, опубликованным 2 августа Международным республиканским институтом (МРИ), Каладзе уступает только Патриарху Илии II, 58% респондентов выразили свои симпатии в его адрес. До своей политической карьеры Каладзе был футболистом, дважды выигрывавшим кубок Лиги чемпионов в составе итальянского «Милана».

48. Ана Долидзе – «За народ» — 41-летняя Ана Долидзе имеет докторскую степень юридического факультета Корнельского университета. В мае Долидзе основала новую партию «За народ». На парламентских выборах 2020 года Ана Долидзе баллотировалась как независимый кандидат по избирательному округу Дидубе-Чугурети. В первом туре она получила 17,95% голосов и заняла третье место. Долидзе была внесудебным членом Высшего совета юстиции, критиковавшим существующую систему, а в 2012-2016 гг. занимала пост заместителя министра обороны. Ранее, в 2004-2006 годах, она возглавляла НПО «Ассоциация молодых юристов Грузии».

50. Георгий Гачечиладзе — партия Зеленых — лидер партии Зеленых, 67-летний Георгий Гачечиладзе был членом Парламента четыре раза с 1992 года. Последний раз он обладал депутатским мандатом в 2016-2020 годах. Тогда Зеленые были частью большинства Грузинской мечты.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)