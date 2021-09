В Эргнети прошло 102-е заседание МПРИ

В селе Эргнети недалеко от линии оккупации Цхинвальского региона 27 сентября прошло 102-е заседание Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ).

Миссия наблюдателей Евросоюза в Грузии (МНЕС), которая является одним из фасилитаторов встреч МПРИ, заявила, что дискуссии были сосредоточены на последствиях «длительного закрытия» пунктов пересечения вдоль разделительной линии, а также на случаях незаконной «бордеризации» и ситуации в окрестностях Чорчана-Цнелиси.

По сообщению миссии, на встрече также обсуждался вопрос полетов беспилотных летательных аппаратов вблизи с разделительной линией.

Фасилитаторы встречи — глава Миссии наблюдателей ЕС Марек Шигель и специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Аника Содер — приветствовали освобождение из заключения Зазы Гахеладзе и «эффективное сотрудничество», в результате которого «были урегулированы конкретные проблемы, связанные с доступом к воде».

Заместитель директора Информационно-аналитического департамента Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) Ираклий Антадзе заявил, что основной темой обсуждения была незаконная «бордеризация» и освобождение самовольно задержанных граждан Грузии Геннадия Бестаева и Гелы Гочошвили.

Он также отметил, что Тбилиси поднимет вопрос о самовольно задержанных лицах на предстоящем раунде Международных дискуссий в Женеве.

Как сообщает агентство «Рес», во время встречи представитель оккупированного Цхинвальского региона Игорь Кочиев потребовал упразднения блокпоста Чорчана-Цнелиси.

Он также отметил, что самолет и вертолет со стороны остальной Грузии нарушили «государственную границу».

Следующее заседание в Эргнети состоится 18 ноября.

Механизм предотвращения и реагирования на инциденты был создан в рамках Женевских международных переговоров и направлен на обсуждение вопросов безопасности в двух регионах с участием Грузии, представителей оккупированных регионов Абхазии и Цхинвали, а также российских пограничников, расквартированных на месте.

