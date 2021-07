Представители Тбилиси и Цхинвали в Эргнети обсудили вопросы ирригации

В селе Эргнети, недалеко от линии оккупации, во время технического совещания, состоявшегося сегодня в формате Механизма предотвращения и реагирования на инциденты, официальный Тбилиси обсудил с представителями оккупированного Цхинвали вопросы обеспечения ирригационной водой сел, расположенных вдоль линии оккупации.

По словам заместителя директора Информационно-аналитического департамента Службы госбезопасности Грузии Ираклия Антадзе, из-за жары уровень воды в реке снизился и, как следствие, стороны обсудили пути решения проблем с подачей поливной воды в села.

По его словам, договоренность с руководством оккупированного Цхинвали о поставке поливной воды в села вдоль линии оккупации была достигнута два года назад и действует до сих пор. Антадзе имел в виду ирригационную трубу Тирифони, которая берет начало на стороне оккупированного Цхинвали и снабжает оросительной водой обе стороны.

После августовской войны 2008 года оккупированный Цхинвали закрыл канал, в результате чего десятки сел по обе стороны линии оккупации на несколько годы остались без поливной воды.

В ноябре 2020 года официальный источник в Тбилиси, пожелавший остаться анонимным, сообщил «Civil Georgia», что работы по очистке 18-километрового участка начались в ноября.

13 июля в Эргнети состоится 101-е заседание Механизма предотвращения и реагирования на инциденты, на котором официальный Тбилиси вновь поднимет вопрос об освобождении незаконно задержанных оккупационными силами граждан Грузии — Зазы Гахеладзе и Геннадия Бестаева. По словам Ираклия Антадзе, этот вопрос также обсуждался на сегодняшней встрече.

Механизм предотвращения и реагирования на инциденты был создан в рамках Женевских международных переговоров и направлен на обсуждение вопросов безопасности в двух регионах с участием Грузии, представителей оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона, а также российских пограничников, расквартированных на месте.

