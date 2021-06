В Эргнети прошло 100-е заседание МПРИ

100-е заседание Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) состоялось 15 июня в селе Эргнети, недалеко от линии оккупации Цхинвальского региона.

Фасилитаторами встречи выступили глава Миссии наблюдателей ЕС в Грузии Марек Щигель и специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Аника Содер. На встрече также присутствовали генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид и директор по политике безопасности и обороны Европейской службы внешних действий Иоанке Балфорт.

По сообщению Миссии наблюдателей ЕС в Грузии, генеральный секретарь Шмид подчеркнула необходимость продолжения отношений со всеми заинтересованными сторонами, отметив, что это «по-прежнему имеет решающее значение для разрядки напряженности и решения конкретных вопросов безопасности и гуманитарных вопросов, а также для облегчения груза населения, пострадавшего от конфликта».

Согласно тому же сообщению, фасилитаторы подчеркнули важность открытия пунктов пересечения и подтвердили необходимость совместных действий против негативных последствий пандемии Covid-19.

«Посол Содер призвала к гуманитарному подходу при решении существующих случаев задержания и к работе по деэскалации на участках административной пограничной линии», — говорится в сообщении МНЕС.

После завершения заседания в Службе государственной безопасности Грузии заявили, что Тбилиси строго поднял вопрос о немедленном освобождении незаконно задержанных, в том числе Зазы Гахеладзе. По той же информации, беспрецедентное участие международных партнеров подтверждается участием генерального секретаря ОБСЕ Хельги Марии Шмид.

Как сообщил заместитель директора Информационно-аналитического департамента СГБ Грузии Ираклий Антадзе, консультации по освобождению Зазы Гахеладзе продолжаются. По его словам, стороны также обсудили возможность посещения Гахеладзе его семьей в Цхинвали.

Представитель Цхинвальского региона Игорь Кочиев обвинил грузинских правоохранителей в «провокационных действиях» в районе Чорчана-Цнелиси. По его словам, было около десяти случаев, когда людей задерживали за «нарушение» т.н. разделительной линии. По его словам, все они были возвращены на территорию остальной Грузии.

Следующее заседание в Эргнети назначено на 13 июля.

Механизм предотвращения и реагирования на инциденты был создан в рамках Механизм предотвращения и реагирования на инциденты был создан в рамках Женевских международных переговоров и направлен на обсуждение вопросов безопасности в двух регионах с участием Грузии, представителей оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона, а также российских пограничников, расквартированных на месте.

