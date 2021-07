В Эргнети прошло 101-е заседание МПРИ

В селе Эргнети недалеко от линии оккупации Цхинвали прошло 101-е заседание Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) 13 июля.

Миссия наблюдателей ЕС в Грузии, которая является одним из фаслитаторов встреч МПРИ, заявила, что дискуссии были сосредоточены на влиянии «длительного закрытия» пунктов пересечения на средства к существованию пострадавшего от конфликта населения, а также на недавних событиях в сфере безопасности вдоль административных пограничных линий, случаям задержания и последствий текущей пандемии Ковид-19.

Фасилитаторами встречи выступили глава Миссии наблюдателей ЕС Марек Шигель и специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Аника Содер. Они призвали стороны «принимать взаимоприемлемые решения, которые содействовали бы гуманитарным принципам и положительно отвечали бы на потребности пострадавшего от конфликта населения и права человека».

Они в очередной раз повторили о своей готовности поддерживать все усилия, направленные на восстановление свободы передвижения и решение других вопросов, таких как управление оросительной водой.

Служба государственной безопасности Грузии заявила, что на встрече обсуждались «случай незаконной т.н. бордеризации». «Представители Службы государственной безопасности настоятельно потребовали безоговорочного освобождения Зазы Гахеладзе и Геннадия Бестаева, граждан Грузии, незаконно задержанных оккупационными силами», — говорится в сообщении СГБ.

Заместитель директора Информационно-аналитического управления СГБ Ираклий Антадзе сказал, что в отношении Зазы Гахеладзе «открываются определенные возможности», но воздержался от уточнения подробностей. Гражданин Грузии Заза Гахеладзе был незаконно приговорен в Цхинвали к 12,6 годам лишения свободы в феврале этого года.

Представитель Цхинвальского региона Игорь Кочиев обвинил грузинских правоохранителей в «нарушениях» вдоль разделительной линии или предоставлении другим права на это. По его словам, антиоккупационный активист Давид Кацарава пересек разделительную линию. Кочиев пообещал, что правительство Цхинвали «предотвратит все подобные нарушения».

Как сообщает информационное агентство «Рес», Кочиев в очередной раз обвинил Тбилиси в нарушении «воздушного пространства Южной Осетии», заявив, что после предыдущей встречи были зафиксированы полеты вертолетов и легких самолетов из остальной части Грузии над Цхинвальским регионом.

Следующее заседание Эргнети намечено на 27 сентября.

Механизм предотвращения и реагирования на инциденты был создан в рамках Механизм предотвращения и реагирования на инциденты был создан в рамках Женевских международных переговоров и направлен на обсуждение вопросов безопасности в двух регионах с участием Грузии, представителей оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона, а также российских пограничников на месте.

