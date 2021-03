В оккупированном Цхинвали гражданин Грузии приговорен к трем годам лишения свободы

По сообщению Службы государственной безопасности Грузии, 2 марта власти оккупированного Цхинвали приговорили незаконно задержанного гражданина Грузии Геннадия Бестаева к трем годам лишения свободы.

«Вопрос незаконных задержаний оккупационными силами будет строго поставлен центральными властями на запланированной на 5 марта встрече в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) и Женевских международных дискуссиях,», – говорится в заявлении СГБ Грузии.

Геннадий Бестаев, житель села Зардиаанткари Горийского района, был задержан в ноябре 2019 года по обвинению в «незаконном пересечении границы» и «контрабанде наркотических веществ».

