Колючая проволока около Цхинвальского региона/Южной Осетии. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge / Civil.ge
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В оккупированном Цхинвали гражданин Грузии приговорен к трем годам лишения свободы

02/03/2021 - 17:55
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По сообщению Службы государственной безопасности Грузии, 2 марта власти оккупированного Цхинвали приговорили незаконно задержанного гражданина Грузии Геннадия Бестаева к трем годам лишения свободы.

«Вопрос незаконных задержаний оккупационными силами будет строго поставлен центральными властями на запланированной на 5 марта встрече в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) и Женевских международных дискуссиях,», – говорится в заявлении СГБ Грузии.

Геннадий Бестаев, житель села Зардиаанткари Горийского района, был задержан в ноябре 2019 года по обвинению в «незаконном пересечении границы» и «контрабанде наркотических веществ».

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02/03/2021 - 17:55
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