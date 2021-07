Ираклий Гарибашвили: «Заза Гахеладзе освобожден!»

По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, гражданин Грузии Заза Гахеладзе, которого в феврале этого года «суд» в оккупированным Цхинвали приговорил 12,5 годам лишения свободы, освобожден из заключения.

Лидер оккупированного Цхинвали Анатолий Бибилов сегодня издал указ о помиловании Гахеладзе, который вступил в силу сразу после его опубликования.

Заза Гахеладзе, житель села Квемо Чала Каспского муниципалитета, сначала был ранен в ногу недалеко от линии оккупации Цхинвали в июле прошлого года представителями оккупационных сил, затем задержан и доставлен в Цхинвальский изолятор. Тбилиси и международное сообщество строго осудили вынесенный незаконно Гахеладзе вердикт в Цхинвали, где его приговорили к лишению свободы на 12 лет и 6 месяцев.

Семья Гахеладзе обвиняла власти Грузии в бездействии. В прошлом месяце они устроили шествие протеста с требованием его освобождения. Власти Грузии, в том числе министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, заявляли, что ведутся переговоры об освобождении Зазы Гахеладзе, но воздерживались от разглашения подробностей.

Вчера, после 101-го заседания Механизма предотвращения и реагирования на инциденты заместитель директора Информационно-аналитического департамента Службы госбезопасности Ираклий Антадзе заявил, что в отношении Зазы Гахеладзе «открываются определенные возможности», но также воздержался от уточнения подробностей.

