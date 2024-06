Глава Службы госбезопасности Грузии говорил в Парламенте об иностранном влиянии и российской оккупации

Начальник Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) Григол Лилуашвили 12 июня представил Парламенту отчет о деятельности службы за 2023 год. Говоря о событиях 2023 года, Лилуашвили заявил, что существует вредоносное иностранное влияние, которое направлено на дестабилизацию страны, хотя и не назвал страны, из которых оно исходит. Лилуашвили подчеркнул продолжающуюся оккупацию территорий Грузии Россией и назвал ее основной угрозой национальной безопасности.

Среди прочих вопросов глава СГБ рассказал также о планах России по строительству военно-морской базы в оккупированном Очамчире, использованию населения оккупированных территорий для поддержки агрессии России в Украине, незаконной передаче комплекса «Бичвинта» России и т.н. соглашении о восстановлении Сухумского аэропорта.

После выступления с отчетом Лилуашвили ответил на вопросы СМИ

Контрразведка

По словам главы СГБ Грузии, в 2023 году различные внутренние и внешние факторы пытались дестабилизировать политическую ситуацию в Грузии и подготовить насильственную смену власти.

Лилуашвили также заявил, что в 2023 году иностранные спецслужбы особенно интересовались рейтингами политических партий Грузии и их шансами на победу на запланированных на 2024 год парламентских выборах.

По его словам, одной из основных целей иностранных спецслужб было получение влияния среди этнических и религиозных меньшинств в Грузии, которое могло быть использовано в «деструктивных» целях.

Кроме того, он отметил, что СГБ продолжает оказывать контрразведывательные услуги Силам обороны Грузии и правоохранительным органам, поскольку этими структурами интересуется и иностранная разведка.

Лилуашвили подчеркнул, что СГБ работала над предотвращением деятельности внешней разведки в экономических процессах. В этом контексте он отметил растущий интерес иностранных группировок и сил к перспективам создания новых транспортных маршрутов в условиях российско-украинской войны.

Российская оккупация

Лилуашвили говорил о планах России построить военно-морскую базу в оккупированном Очамчире и выразил предположение, что такой объект даст России дополнительные рычаги для военно-стратегического контроля над Черноморским регионом. Однако он отметил, что размещение и эксплуатация крупных судов в Очамчире в настоящее время немыслима из-за ограниченной акватории и сложных инфраструктурных условий. Он подчеркнул, что за отчетный период в порту Очамчире и его окрестностях не произошло существенного развития инфраструктуры.

В этом контексте он также говорил о решении российского оккупационного режима и российских властей относительно «комплексной реконструкции» Сухумского аэропорта. По словам Лилуашвили, Грузия рассматривает это решение как часть политики аннексии. Он отметил, что это станет дополнительным рычагом в руках Кремля для укрепления его экономических и политических позиций в регионе.

Говоря о войне России в Украине, Лилуашвили отметил, что население оккупированных территорий Грузии «активно» использовалось в агрессии России. По его словам, были факты отправки различных видов помощи из оккупированных регионов Грузии в аннексированные регионы Украины и визиты представителей оккупационного режима.

Говоря о незаконной передаче Российской Федерации т.н. госдачи в оккупированном Бичвинта (Пицунда), что, по словам главы СГБ, имело «принципиальное значение» для Кремля, Лилуашвили напомнил о местных протестах против передачи и отметил, что, закончив этот процесс в пользу России Москва показала, что любой протест против ее воли интересов бесполезен.

В этом контексте он также отметил распространенный оккупационным режимом в оккупированной Абхазии нарратив о том, что срыв передачи Бичвинта нанесет ущерб отношениям между Кремлем и оккупированным регионом и послужит интересам властей Грузии.

Глава СГБ также отреагировал на сообщение 2023 года о том, что де-факто представители оккупированной Абхазии готовы восстановить Гальский механизм предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ). Лилуашвили отметил, что де-факто власти не предпринялм никаких реальных шагов.

В своем выступлении глава Службы госбезопасности также подтвердил освобождение гражданина Грузии Асмат Тавадзе, которая удерживалась в оккупированной Абхазии с 2022 года.

Комментарии для СМИ

Ва беседе с представителями СМИ после выступления в Парламенте, глава СГБ, среди прочего, также ответил на вопросы журналистов относительно санкций США против официальных лиц «Грузинской мечты» и о предполагаемой угрозе убийства в адрес премьер-министра Грузии.

Говоря о санкциях США против представителей «Грузинской мечты», Лилуашвили заявил, что не получал уведомления о санкциях, и добавил, что если ему не разрешат въехать в США, это будет «очень плохой тон, потому что наши партнерские отношения не предусматривают такого подхода». Лилуашвили отметил, что на межведомственном уровне отношения США и Грузии являются «идеальными».

Что касается заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что один из еврокомиссаров предупреждал его об угрозе для его жизни и почему не начато расследование по этому вопросу, глава СГБ заявил, что для этого недостаточно доказательств. По его словам, слова еврокомиссара носили «рекомендательный характер».

This post is also available in: English (Английский)