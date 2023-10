Парламент заслушал отчет о деятельности Службы госбезопасности Грузии

19 октября Парламент Грузии заслушал годовой отчет о деятельности Службы государственной безопасности (СГБ). Отчет представил глава службы Григол Лилуашвили, который рассказал о ситуации и вызовах в Грузии и соседних странах с точки зрения безопасности в 2022 году.

По словам Лилуашвили, к внешним вызовам безопасности относятся война России в Украине и военный конфликт между Арменией и Азербайджаном, которые сделали 2022 год особенно трудным с точки зрения безопасности и стабильности.

Он отметил, что война, начатая Российской Федерацией в Украине, создала значительные дополнительные вызовы безопасности, территориальной целостности и социально-политической стабильности Грузии, что также оказало влияние на экономику страны.

Касаясь вызовов внутренней безопасности, Лилуашвили отметил, что при тесной координации с соответствующими ведомствами была обеспечена бесперебойная работа государственных структур, в стране сохранены мир и стабильность. «Грузия была защищена от террористических атак, бесконтрольной и разрушительной деятельности спецслужб зарубежных стран, беспорядков и дестабилизации, инспирированных внешними или внутренними силами», – сказал он.

Глава Службы госбезопасности отметил, что в 2022 году основным направлением деятельности службы стала нейтрализация угроз, возникающих в результате оккупации, и решение вышеперечисленных вызовов.

Лилуашвили подчеркнул «активное сотрудничество» между Службой государственной безопасности и Парламентом Грузии, включая соответствующие комитеты и Группу доверия.

После слушаний глава СГБ ответил на вопросы представителей СМИ об Отаре Парцхаладзе, попавшем под санкции США, и т.н. деле «тренингов», а также указал на проблему угрозы ядерного нападения на регион.

Отар Парцхаладзе

Что касается попавшего под санкции США бывшего генерального прокурора Грузии Отара Парцхаладзе, глава Службы госбезопасности заявил, что Парцхаладзе «опрашивали, а не допрашивали», и что Парцхаладзе покинул Грузию на следующий день после опроса. Лилуашвили не раскрыл, в какую страну отправился Парцхаладзе по причине защиты персональной информации, хотя и не исключил, что это может быть Россия.

Он также отметил, что американская сторона не представила никаких доказательств возможных связей Парцхаладзе с российской разведкой.

Дело «тренингов»

Что касается т.н. дела «тренингов», Лилуашвили заявил, что на опрос вызываются лица, которые участвовали в тренинге или его организации. По его словам, большинство опрошенных лиц ограничиваются ответами – «не помню», «не слышал», что, по его словам, делают более подозрительным то отношение, которое они распространяют публично, перед телекамерами. По его словам, не важно, в какой сфере работают эти люди, «у революционеров нет профессии, у революционеров есть мотивация».

Говоря о связи Агентства США по международному развитию (USAID) с тренингами, Лилуашвили заявил, что его ведомство лишь повторило то, что они сказали в своих показаниях. По его словам, USAID «с гордостью подтвердил», что финансировал тренинг. Однако глава СГБ подчеркнул, что «никакого конфронтационного подхода, как пытаются представить СМИ», не было. Лилуашвили отметил, что еще один вопрос заключается в том, «насколько хорошо они (USAID) знали заявленную цель тренинга». Он также заявил, что «цель тренинга была иной, и фактически людей учили на опыте, как организовывать революции».

Угроза ядерного нападения

Глава СГБ сделал неожиданное заявление и отметил, что не исключает угрозы ядерного нападения. «Существующие вызовы не исключают применения ядерного оружия в регионе – укрытия нас не спасут, поэтому мы должны быть умными, проводить умеренную, прагматичную политику как внутри страны, так и за ее пределами».

По его словам, для этого правительство разработало специальный план действий.

Отец террориста из г. Аррас

Глава СГБ заявил, что отца обвиняемого в нападении во французском городе Аррас нет в Грузии. По его словам, его служба ежедневно контактирует с французскими коллегами по любой информации.

Лилуашвили также заявил, что отец террориста не нарушал грузинское законодательство, что не исключает возможности того, что он когда-то находился в Грузии. «Был, выезжал или не выезжал – в (Грузию) въезжает 8 миллионов человек, но эти люди, включая его родителя, родителя этого убийцы, закон в Грузии не нарушали», – заявил он.

Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что отец 20-летнего Мохаммада Могучкова, задержанного за нападение и убийство школьного учителя в городе Аррас, Франция, 13 октября, проживает в Грузии, «где его еще не допрашивали».

Главный враг Грузии – «силы, поддерживающие дестабилизацию»

На вопрос, является ли Россия главным врагом Грузии, глава Службы госбезопасности Грузии ответил: «не только» (Россия). По его словам, главным врагом он считает «силы, поддерживающие дестабилизацию в стране». Что касается России, он отметил, что «Россия является оккупантом, и я говорил в течение 5 часов, и отчет является публичным, где Россия является оккупантом».

