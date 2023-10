Глава СГБ Грузии: США не требовали доказательств по Парцхаладзе

Глава Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили заявил, что Госдепартамент США пока не предоставил властям Грузии доказательств относительно попавшего под санкции бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе.

В беседе с представителями СМИ после слушаний, состоявшихся в Парламенте 19 октября, Лилуашвили заявил, что бывший генеральный прокурор был «опрошен, а не допрошен» и что Парцхаладзе покинул Грузию на следующий день после опроса. Глава СГБ не уточнил, в какую страну отправился Парцхаладзе, хотя и не исключил, что это может быть Россия.

«Нам не удалось получить доказательства, несмотря на то, что запрос о правовой помощи был направлен в Госдепартамент через прокуратуру, а также через Министерство иностранных дел Грузии, но на данный момент мы не получили никаких подробностей. Наоборот, все от нас просят подробностей», – сказал Лилуашвили.

Глава СГБ опроверг сообщения СМИ о том, что спецслужбы США, вероятно, не доверяют своим грузинским коллегам и поэтому не делятся этой информацией. «Хочу вам сказать, что в рамках очень тесного и плодотворного сотрудничества между нашими службами ежедневно происходит обмен гораздо более чувствительной и важной секретной информацией, и наше сотрудничество является образцовым. Я уверен, что если бы наши партнеры располагали информацией о возможной преступной деятельности Парцхаладзе, они бы нам ее предоставили», – сказал он.

Лилуашвили также отметил, что не только США, но и структуры стран-членов Евросоюза, к которым обратилась Грузия, не предоставляли информацию о российских связях Парцхаладзе.

По его словам, статья, по которой возбуждено дело, требует высокого уровня доказывания. «Если не будет доказательств, то, конечно, расследование не завершится результатом», – заявил глава Службы госбезопасности.

На вопрос, допрошены ли возможные сообщники Парцхаладзе, Лилуашвили ответил, что допрашивается круг ближайших лиц.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)