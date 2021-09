В связи с предполагаемой утечкой секретных материалов СГБ Гарибашвили обвиняет ЕНД в «провокации»

Говоря о секретных материалах по предполагаемой слежке за священнослужителями, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подверг критике Единое национальное движение за «очередную грязную провокацию» против государства, Православной Церкви и Службы госбезопасности.

Премьер-министр Грузии отметил, что одной из основных целей «порабощающей, злой силы» Единого национального движения и экс-президента Михаила Саакашвили является дискредитация главных институций, добавив, что «их постоянная, постоянная борьба против армии, полиции, суда, т.е. против всех авторитарных институций происходит потому, что они хотят деморализовать и дискредитировать систему».

Гарибашвили заявил, что вчерашний случай является нападением «на Церковь в целом, как на самый авторитетный институт, и на наше главное, что является основой основ для грузин — против нашей веры и нашей Церкви».

В опубликованных 13 сентября секретных материалах, предположительно подготовленных сотрудниками Службы госбезопасности, речь идет о предполагаемой коммерческой деятельности, интимных отношениях, сексуальной ориентации и действиях в прошлом представителей духовенства, включая предполагаемую наркозависимость.

