Головной офис Азиатского банка развития на Филиппинах, Источник: https://www.flickr.com/photos/asiandevelopmentbank/
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АБР одобрил выделение Грузии кредита в размере 100 млн долларов США

21/09/2021 - 20:55
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Азиатский банк развития сообщил 21 сентября, что утвердил кредит в размере 100 миллионов долларов США для укрепления электроэнергетического сектора Грузии.

Цель кредита — поддержать усилия правительства по укреплению сектора электропередачи путем «улучшения операционной структуры, а также корпоративного управления и финансового менеджмента компании электропередачи страны и ее дочерних компаний».

Кредит является частью Программы реформирования сектора электропередачи, которая поможет в проведении реформ для преобразования АО Государственная электросистема Грузии в современную, эффективную и финансово жизнеспособную корпоративную организацию.

Примечательно, что три недели назад правительство Грузии отказалось от кредита, предоставленного Евросоюзом на «очень выгодных для страны условиях», назвав причиной этого необходимость «предотвращения политических инсинуаций» и «сокращения внешнего долга» страны.

Кредит, предоставленный ЕС, должен был быть использован на нужды, вызванные пандемией Ковид-19. ЕС заявил, что «Грузия (и без того) не выполнила свои требования для получения макрофинансовой помощи. В частности, (обещания) о повышении независимости, подотчетности и качества судебной системы».

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21/09/2021 - 20:55
3 1 minute read

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