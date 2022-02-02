Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и региональный директор по Евразии Французского агентства развития Сесиль Купр. Фото: Посольство Франции в Грузии
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Французское агентство развития одобрило кредит в 30 млн евро для Грузии

02/02/2022 - 17:49
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Французское агентство развития (AFD) утвердило кредит в размере 30 млн евро на цели поддержки Программы устойчивого развития сектора водоснабжения и водоотвода Грузии.

В заявлении агентства, которое было опубликовано Посольством Франции в Тбилиси, говорится, что целью программы является содействовать Грузии в улучшение управления и институционального потенциала в секторе водоснабжения и водоотвода.

В дополнение к кредиту Французское агентство развития предоставит грант в размере 500 000 евро для оказания технической поддержки Грузии.

Соглашение 28 января подписали директор по Евразии Французского агентства развития Сесиль Купр и министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили.

Кредит в размере 30 млн евро является софинансированием второго транша кредита Грузии в 2020 году, основанного на политике, который был предоставлен Азиатским банком развития (АБР).

Тогда Азиатский банк развития одобрил предоставление Грузии кредита в размере 150 млн долларов США, 130 миллионов долларов на основании политики, а 20 миллионов долларов – на реализацию проекта.

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02/02/2022 - 17:49
2 1 minute read

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