Азиатский банк развития одобрил выделение Грузии кредита на 70 млн долларов США
Азиатский банк развития (АБР) 8 декабря одобрил выделение Грузии кредита в размере 70 миллионов долларов США, который будет использован для улучшения в стране доступа к качественному профессиональному образованию с целью повышения производительности труда рабочей силы и экономической конкурентоспособности.
По данным банка, Программа отраслевого развития — «Современные навыки для лучшей занятости» — это первая программа АБР в системе образования Грузии, которая направлена на повышение качества и релевантности профессионального образования и подготовки в приоритетных отраслях экономики.
В банке подчеркнули, что «проект направлен на укрепление отраслей, которые призваны играть особую роль в борьбе с пандемиями или внести вклад в восстановление экономики, таких как информационные и коммуникационные технологии, медицинское и фармацевтическое производство».
Директор постоянного представительства Азиатского банка развития в Грузии Шейн Розенталь заявила, что «учитывая гендерное неравенство, программа также включает конкретные средства для расширения доступа к профессиональному образованию и обучению для женщин, а также этнических меньшинств, людей с ограниченными возможностями и других уязвимых групп».
По заявлению АБР, проект также профинансирует «создание двух хабов развития инновационных навыков» в существующих профессиональных школах в Кутаиси и Телави.
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