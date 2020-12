Азиатский банк развития одобрил выделение Грузии кредита на 70 млн долларов США

Азиатский банк развития (АБР) 8 декабря одобрил выделение Грузии кредита в размере 70 миллионов долларов США, который будет использован для улучшения в стране доступа к качественному профессиональному образованию с целью повышения производительности труда рабочей силы и экономической конкурентоспособности.

По данным банка, Программа отраслевого развития — «Современные навыки для лучшей занятости» — это первая программа АБР в системе образования Грузии, которая направлена ​​на повышение качества и релевантности профессионального образования и подготовки в приоритетных отраслях экономики.

В банке подчеркнули, что «проект направлен на укрепление отраслей, которые призваны играть особую роль в борьбе с пандемиями или внести вклад в восстановление экономики, таких как информационные и коммуникационные технологии, медицинское и фармацевтическое производство».

Директор постоянного представительства Азиатского банка развития в Грузии Шейн Розенталь заявила, что «учитывая гендерное неравенство, программа также включает конкретные средства для расширения доступа к профессиональному образованию и обучению для женщин, а также этнических меньшинств, людей с ограниченными возможностями и других уязвимых групп».

По заявлению АБР, проект также профинансирует «создание двух хабов развития инновационных навыков» в существующих профессиональных школах в Кутаиси и Телави.

