Головной офис Азиатского банка развития на Филиппинах, Источник: https://www.flickr.com/photos/asiandevelopmentbank/
Новости

АБР одобрил выделение Грузии кредита на 200 млн долларов США

30/10/2020 - 19:42
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Азиатский банк развития (АБР) 29 октября утвердил Грузии «основанный на политике» кредит в размере 200 миллионов долларов США для содействия в восстановлении экономики от последствий, наступивших в результате пандемии Ковид-19. Кредит будет направлен на решение вызовов, связанных с управлением государственными финансами и системами социальной зашиты.

По заявлению Азиатского банка развития, программа поможет обеспечить фискальную устойчивость расширенных программ социальной защиты в стране во время кризиса и «будет содействовать реформе национальной пенсионной схемы для пожилых граждан и других систем социальной защиты для инклюзивного восстановления экономического роста».

По заявлению банка, программа также поможет в усилении управления государственными фискальными рисками и углублении внутренних рынков правительственных ценных бумаг, что, в свою очередь, поможет правительству в сокращении получения задолженностей и снижении валютных рисков.

По информации Азиатского банка развития, программа является дополнением к одобренной в мае этого года ссуде в размере 100 миллионов долларов США, которая «предназначена для оказания помощи правительству в антикризисных мерах».

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30/10/2020 - 19:42
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