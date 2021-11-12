Вид на Старый Тбилиси с моста Бараташвили, Фото: Мостафа Мераджи/Unplash.com
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АБР одобрил кредит для Грузии в размере 101 млн евро

12/11/2021 - 14:29
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Азиатский банк развития (АБР) 10 ноября одобрил выделение Грузии кредита в размере 101 млн евро. Кредит должен быть использован для создания новой инфраструктуры в Грузии и реабилитации существующей, а также для улучшения услуг в городских центрах.

Заем был выделен Азиатским банком развития в рамках «Инвестиционного проекта устойчивого развития городов». По предварительным оценкам, от него должны получить пользу 1,5 миллиона человек в Тбилиси и регионах страны.

Проект предусматривает реабилитацию городских центров, общественных мест и парков, улучшение общественного транспорта, строительство библиотек и детских садов.

«Этот проект поможет Грузии в преодолении последствий пандемии и будет содействовать более стабильному, многогранному и устойчивому к изменениям климата развитию городов», — заявил Евгений Жуков, генеральный директор Департамента Центральной и Западной Азии АБР.

Проект охватит Тбилиси, Квемо Картли, Шида Картли, Кахети, Самцхе-Джавахети, Самегрело-Земо Сванети, Гуриа и Имерети.

Грузия является членом Азиатского банка развития с 2007 года. По данным банка, общая сумма кредитов, выданных Грузии, составляет 3,92 миллиарда долларов США, а проекты технической помощи — 28,9 миллиона долларов США.

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12/11/2021 - 14:29
10 1 minute read

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