Фото: adb.org
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Азиатский банк развития одобрил выделение Грузии кредита в размере 150 млн долларов США

30/09/2020 - 22:05
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Азиатский банк развития (АБР) 30 сентября объявил, что одобрил кредит в размере 150 миллионов долларов для улучшения услуг водоснабжения и водостока в Грузии. Из этой суммы 130 миллионов долларов США — это кредит на основе политики, а 20 миллионов долларов – кредит, направленный на реализацию проекта.

Главный специалист Банка по урбанистскому развитию Хи Ёнг Хонг отметил, что операции по водоснабжению и водостоку в Грузии неэффективны, что угрожает устойчивости сектора и не обеспечивает равное предоставление услуг в городах и селах.

«Около 92% городского и 64% сельского населения получают водопроводную воду, в то время как к канализации имеют доступ 84% городского и 20% сельского населения, и только 36% всего населения имеют доступ к системе очистки сточных вод», — говорится в заявлении Азиатского банка развития.

Согласно той же информации, водоснабжение Грузии, которое варьируется от четырех до 24 часов в сутки, «представляет серьезный риск для здоровья в случае пандемии коронавируса».

По заявлению банка, основанный на политике кредит в размере 130 миллионов долларов США поможет деятельности Объединенной компании водоснабжения Грузии и развитию ее возможностей. По сообщению банка, кредит обеспечит круглосуточное водоснабжение в городе Телави, а количество подключенных к сети домохозяйств увеличится с 40% до 100%.

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30/09/2020 - 22:05
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