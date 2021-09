По словам архиепископа, Гахария рассматривал план смены Патриарха

Архиепископ Бодбийский Иакоб Иакобашвили обвинил лидера партии «За Грузию» и бывшего премьер-министра Георгия Гахария в том, что во время работы на должности министра внутренних дел Гахария издал приказ о проведении секретной слежки в отношении представителей духовенства, а также в подготовке планов по замене Католикоса-Патриарха всея Грузии Илия II.

Говоря о просочившихся недавно в Интернет предположительно из Службы государственной безопасности файлах с секретными записями, архиепископ заявил в интервью телеканалу «Имеди» 17 сентября, что находясь на должности министра внутренних дел, поручил высокопоставленным чиновникам МВД вести слежку за представителями духовенства и собирать «компроматы» на них. По словам архиепископа, он получил эту информацию от тех людей, которым давали такое поручение.

«Приказ исходил от него (Гахария). Я не знаю, кто давал ему такое поручение, наверно не из нашей страны», — заявил архиепископ, добавив, что «Гахария — человек Москвы».

По его же словам, 15 января 2018 года у него состоялся разговор с тогдашним министром внутренних дел Георгием Гахария по поводу смены Патриарха. Архиепископ также заявил, что это было попыткой Гахария проверить почву, чтобы увидеть, есть ли у него сторонники в Священном Синоде. «Если бы у него было бы мое согласие, тогда они сделали бы это (реализовали план отставки Патриарха)», — добавил он.

Архиепископ также сказал, что Грузинская мечта должна извиниться перед народом за то, что в команде у них был такой человек (как Гахария).

Бывший премьер-министр Георгий Гахария не стал прямо отвечать на обвинения, но подверг критике священнослужителей за вмешательство в политический процесс.

Гахария обвинил власти в использовании Церкви и в том, что укрываются за спиной Церкви. По его словам, правящая партия адаптировала государственные институты, в том числе Церковь, к своим потребностям и использует их ресурсы для сохранения власти.

13 сентября в Интернет просочились тысячи секретных записей, просочившихся предположительно из Службы госбезопасности. Файлы с записями в основном содержат информацию о духовных лицах, но также охватывают разговоры грузинских журналистов, оппозиционных политиков, иностранных дипломатов и публичных служащих.

По информации телекомпании «Формула», в просочившихся файлах также упоминается основатель Грузинской мечты Бидзина Иванишвили. В частности, его беседа с архимандритом Бартломе Пирцхалашвили, в ходе которой обсуждались четыре возможных кандидата на должность Патриарха. Архимандрит подтвердил, что Патриарх был болен, а у него действительно были подобные разговоры с Иванишвили и его супругой.

Согласно тем же материалам, Иванишвили «положительно охарактеризовал» одного из названных кандидатов — Авраама Гармелия и назвал его «образованным человеком и реформатором», а Руис-Урбнисского митрополита Иоба (Акиашвили) – оценил отрицательно.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)