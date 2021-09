Пресс-спикер Патриархии ГПЦ отвечает на предполагаемую утечку скрытых записей

Руководитель Службы по связям с общественностью Патриархи Грузинской Православной Церкви, протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил в связи с предполагаемой утечкой секретных записей Службы госбезопасности несколько дней назад, что «силы, причастные к распространению подробностей предполагаемой тайной слежки, пытаются манипулировать фактором Церкви на выборах».

«Незаконное слежка и раскрытие таких материалов совершенно неприемлемо, если такой факт подтвердится», — заявил он 14 сентября, добавив, что комментировать детали можно будет только после того, как «будет внесено более или менее ясности по этому вопросу». «До этого много чего расплывчатого, ложного и истинного переплетено друг в друга», — заявил он.

Отметив, что Патриархия не имеет доступа к распространенным материалам, протоиерей обратился к СМИ с просьбой передать эти файлы Патриархии.

Около 3 000 документов, раскрывающих подробности предполагаемой слежки со стороны Службы государственной безопасности, стали доступны СМИ 13 сентября. Файлы в основном содержали информацию о представителях духовенства, включая компрометирующую информацию о педофилии, преступной деятельности в прошлом, разговорах с иностранными агентами и о наркозависимости.

Кроме того, в документах были зафиксированы разговоры грузинских журналистов, оппозиционных политиков и публичных служащих. Несколько журналистов и оппозиционных политиков подтвердили действительность бесед, которые были отражены в файлах.

Секретные записи содержали отдельные главы о правозащитных организациях ЛГБТ-сообщества, а также подробную информацию об активистах гражданского общества, платформах и представителях гражданского общества.

Прокуратура Грузии уже начала расследование по факту утечки секретных записей, но некоторые лица, в том числе заместитель народного защитника Георгий Бурджанадзе, выразили недоверие следствию.

