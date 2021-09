Скрытые записи: Патриархия критикует СМИ

В опубликованном 17 сентября первом официальном заявлении по поводу просочившихся в публичное пространство предполагаемых секретных записей Службы государственной безопасности Грузии, Патриархия Грузинской Православной Церкви Грузии подвергла критике СМИ за распространение содержания просочившихся документов.

Тысячи документов с предполагаемыми секретными записями Службы госбезопасности Грузии просочились в Интернет 13 сентября. Файлы с документами содержат в основном информацию о духовных лицах, но также охватывают разговоры грузинских журналистов, оппозиционных политиков, иностранных дипломатов и публичных служащих.

Патриархия ГПЦ заявила, что «учитывая противостояние, которое вели против Церкви в течение многих лет определенные силы», существует высокая вероятность того, что может иметь место фабрикация. «Поэтому подлинность таких записей обязательно должна быть установлена», — говорится в заявлении Патриархии.

«Также следует отметить, что именно настроенные негативно в отношении Церкви телеканалы тиражируют тайные, несанкционированные прослушивания, тем самым способствуя необоснованным подозрениям и сея недоверие среди населения, и не уклоняются от причинения большой боли и оскорблений людям», — подчеркнула Патриархия ГПЦ.

В то же время, по мнению Патриархии, «распространение таких материалов по телевидению и в Интернет-пространстве, в своей интерпретации, не является ни этическим, ни законным, независимо от того, являются ли файлы подлинными или нет».

Патриархия также заявила, что «все мы помним резкую реакцию представителей телеканалов и неправительственного сектора на сделанные против них секретные записи, и теперь, когда они сами распространяют незаконную информацию, своего голоса не подают ни Хартия журналистской этики, ни народный защитник, ни неправительственный сектор, международные организации, представители дружественных стран… ни власти не реагирует должным образом».

Отметив, что Уголовный кодекс Грузии предусматривает наказание за незаконное хранение, использование и распространение информации, содержащей личные данные и частную жизнь, Патриархия заявляет, что «несмотря на это, что об этом должно быть хорошо известно руководителям СМИ, они все равно продолжают распространять оскорбительную информацию неизвестного происхождения».

Патриархия добавила, что это является попыткой вовлечь Церковь в предвыборный процесс, а также попытка вызвать волнения и создать серьезные проблемы для страны. В связи с этим Патриархия призывает к своевременному расследованию произошедшего, поскольку «это, прежде всего, дело национальной безопасности и достоинства государства».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)