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Лейбористская партия представила пропорциональный список и мажоритарных кандидатов в депутаты Сакребуло Тбилиси

09/09/2021 - 15:27
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Лейбористская партия представила пропорциональный список из 11 членов партии к выборам в Сакребуло Тбилиси, которые пройдут 2 октября во время местных выборов. В то же время, среди них будут и 10 мажоритарных кандидатов от партии в районах Тбилиси.

Список Лейбористской партии выглядит следующим образом:

  1. Лаша Чхартишвили — кандидат на пост председателя Сакребуло Тбилиси
  2. Тариел Каландаришвили — также будет бороться за мажоритарный мандат в Глдани
  3. Мариам Гочелашвили — кандидат в вице-мэры, также будет бороться в Самгори
  4. Мамука Джугели — кандидат в вице-мэры, также борется в Крцаниси
  5. Давид Гиладзе — Надзаладеви также будет баллотироваться как мажоритарный
  6. Телке Алания — также будет бороться в Исани
  7. Георгий Двалишвили — также будет бороться в Мтацминда
  8. Иа Сиранашвили — также будет бороться в Сабуртало
  9. Мариам Гургенидзе — также будет бороться в Чугурети
  10. Владимир Мартиашвили — также будет бороться в Дидубе

Кетеван Газделиани — также будет бороться в Ваке.

В результате изменений в избирательной системе, которые были приняты после подписания Соглашения от 19 апреля, Сакребуло Тбилиси, состоящий из 50 членов, будет укомплектован 40 депутатами, избранными по пропорциональной системе, и 10 депутатами, избранными по мажоритарной системе. До этого законодательный орган столицы укомплектовывался в соотношении 25/25.

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09/09/2021 - 15:27
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