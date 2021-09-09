Лейбористская партия представила пропорциональный список и мажоритарных кандидатов в депутаты Сакребуло Тбилиси
Лейбористская партия представила пропорциональный список из 11 членов партии к выборам в Сакребуло Тбилиси, которые пройдут 2 октября во время местных выборов. В то же время, среди них будут и 10 мажоритарных кандидатов от партии в районах Тбилиси.
Список Лейбористской партии выглядит следующим образом:
- Лаша Чхартишвили — кандидат на пост председателя Сакребуло Тбилиси
- Тариел Каландаришвили — также будет бороться за мажоритарный мандат в Глдани
- Мариам Гочелашвили — кандидат в вице-мэры, также будет бороться в Самгори
- Мамука Джугели — кандидат в вице-мэры, также борется в Крцаниси
- Давид Гиладзе — Надзаладеви также будет баллотироваться как мажоритарный
- Телке Алания — также будет бороться в Исани
- Георгий Двалишвили — также будет бороться в Мтацминда
- Иа Сиранашвили — также будет бороться в Сабуртало
- Мариам Гургенидзе — также будет бороться в Чугурети
- Владимир Мартиашвили — также будет бороться в Дидубе
Кетеван Газделиани — также будет бороться в Ваке.
В результате изменений в избирательной системе, которые были приняты после подписания Соглашения от 19 апреля, Сакребуло Тбилиси, состоящий из 50 членов, будет укомплектован 40 депутатами, избранными по пропорциональной системе, и 10 депутатами, избранными по мажоритарной системе. До этого законодательный орган столицы укомплектовывался в соотношении 25/25.
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