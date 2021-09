Лейбористская партия представила пропорциональный список и мажоритарных кандидатов в депутаты Сакребуло Тбилиси

Лейбористская партия представила пропорциональный список из 11 членов партии к выборам в Сакребуло Тбилиси, которые пройдут 2 октября во время местных выборов. В то же время, среди них будут и 10 мажоритарных кандидатов от партии в районах Тбилиси.

Список Лейбористской партии выглядит следующим образом:

Лаша Чхартишвили — кандидат на пост председателя Сакребуло Тбилиси Тариел Каландаришвили — также будет бороться за мажоритарный мандат в Глдани Мариам Гочелашвили — кандидат в вице-мэры, также будет бороться в Самгори Мамука Джугели — кандидат в вице-мэры, также борется в Крцаниси Давид Гиладзе — Надзаладеви также будет баллотироваться как мажоритарный Телке Алания — также будет бороться в Исани Георгий Двалишвили — также будет бороться в Мтацминда Иа Сиранашвили — также будет бороться в Сабуртало Мариам Гургенидзе — также будет бороться в Чугурети Владимир Мартиашвили — также будет бороться в Дидубе

Кетеван Газделиани — также будет бороться в Ваке.

В результате изменений в избирательной системе, которые были приняты после подписания Соглашения от 19 апреля, Сакребуло Тбилиси, состоящий из 50 членов, будет укомплектован 40 депутатами, избранными по пропорциональной системе, и 10 депутатами, избранными по мажоритарной системе. До этого законодательный орган столицы укомплектовывался в соотношении 25/25.

