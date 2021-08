Лейбористская партия выдвинула кандидатов на должности мэра и председателя Сакребуло Тбилиси

Лейбористская партия на выборы местного самоуправления на должность мэра Тбилиси выдвинула лидера молодежного крыла партии Михаила Кумсишвили, а на должность председателя Сакребуло (муниципальное собрание) Лашу Чхартишвили, «зеленого» активиста.

На презентации 7 августа лидер партии Шалва Нателашвили заявил, что Кумсишвили и Чхартишвили являются кандидатами «идеалистами» и «патриотами».

В коротком выступлении на презентации 28-летний Кумсишвили рассказал о необходимости появления новых лиц в политике.

В свою очередь, 41-летний Лаша Чхартишвили затронул вопросы загрязнения окружающей среды и воздуха в столице, а также незаконного строительства. Он также добавил: «когда вы видите богатого кандидата, спросите, откуда это богатство… В этой стране позор, когда богатство и богатые люди участвуют в политике, потому что их богатство достигается за счет вашего обнищания».

Выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут 2 октября.

Уже известно, что действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе будет бороться за должность первого лица в столице от имени правящей Грузинской мечты. Крупнейшая оппозиционная партия, Единое национальное движение, и несколько оппозиционных групп выдвинули на пост мэра лидера Единого национального движения Нику Мелия, а за пост председателя Сакребуло Тбилиси будет бороться основательницы движения «Дроа» («Пора») Элене Хоштария.

