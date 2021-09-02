Кандидат в мэры Тбилиси от «Третьей силы» Тамар Кекенадзе, 2 сентября, 2021 г. Фото: скриншот из прямой трансляции «Третьей силы»
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«Третья сила» представила кандидатов в мэры и мажоритарные депутаты Сакребуло Тбилиси

02/09/2021 - 17:41
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Новая политическая платформа «Третья сила» представила сегодня Тамар Кекенадзе и Серго Чихладзе в качестве кандидатов на пост мэра столицы и председателя Сакребуло на октябрьских местных выборах. «Третья сила» также выдвинула мажоритарных кандидатов в Сакребуло Тбилиси.

39-летняя Тамар Кекенадзе является председателем партии «Свободные демократы». 30 августа партия совместно со Стратегией Агмашенебели сформировала новую платформу «Третья сила». До этого Кекенадзе служила в Министерстве обороны Грузии и в Представительстве Грузии при НАТО.

В своем выступлении Кекенадзе подчеркнула существующую в стране «двухполюсность», указывая на Грузинскую мечту и Единое национальное движение, что, по ее словам, привело к утрате доверия и сотрудничества, а «люди потеряли веру в то, что их голос может быть решающим».

По словам Кекенадзе, его участие в выборах – это «возможность, чтобы поделиться с вами инновационным видением Третьей силы о том, как Тбилиси должен стать экономическим центром региона».

Серго Чихладзе является членом Политсовета партии «Стратегия Агмашенебели» и руководителем парламентской фракции партии. Помимо того, что он является первым номером в пропорциональном списке Сакребуло, Чихладзе также будет баллотироваться по одномандатному мажоритарному избирательному округу Сабуртало.

Ниже приводится список мажоритарных кандидатов в депутаты по 10 одномандатным округам Тбилиси:

  • Крцаниси — Давид Цеквава;
  • Сабуртало — Серго Чихладзе;
  • Исани — Теона Чалидзе;
  • Глдани — Нана Тохвадзе;
  • Дидубе — Отар Багатурия;
  • Самгори — Вахтанг Иашвили;
  • Ваке — Паата Чиковани;
  • Мтацминда — Ираклий Гогуадзе;
  • Чугурети — Автандил Чартолани;
  • Надзаладеви — Заза Кортхонджия.

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02/09/2021 - 17:41
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