«Третья сила» представила кандидатов в мэры и мажоритарные депутаты Сакребуло Тбилиси

Новая политическая платформа «Третья сила» представила сегодня Тамар Кекенадзе и Серго Чихладзе в качестве кандидатов на пост мэра столицы и председателя Сакребуло на октябрьских местных выборах. «Третья сила» также выдвинула мажоритарных кандидатов в Сакребуло Тбилиси.

39-летняя Тамар Кекенадзе является председателем партии «Свободные демократы». 30 августа партия совместно со Стратегией Агмашенебели сформировала новую платформу «Третья сила». До этого Кекенадзе служила в Министерстве обороны Грузии и в Представительстве Грузии при НАТО.

В своем выступлении Кекенадзе подчеркнула существующую в стране «двухполюсность», указывая на Грузинскую мечту и Единое национальное движение, что, по ее словам, привело к утрате доверия и сотрудничества, а «люди потеряли веру в то, что их голос может быть решающим».

По словам Кекенадзе, его участие в выборах – это «возможность, чтобы поделиться с вами инновационным видением Третьей силы о том, как Тбилиси должен стать экономическим центром региона».

Серго Чихладзе является членом Политсовета партии «Стратегия Агмашенебели» и руководителем парламентской фракции партии. Помимо того, что он является первым номером в пропорциональном списке Сакребуло, Чихладзе также будет баллотироваться по одномандатному мажоритарному избирательному округу Сабуртало.

Ниже приводится список мажоритарных кандидатов в депутаты по 10 одномандатным округам Тбилиси:

Крцаниси — Давид Цеквава;

Сабуртало — Серго Чихладзе;

Исани — Теона Чалидзе;

Глдани — Нана Тохвадзе;

Дидубе — Отар Багатурия;

Самгори — Вахтанг Иашвили;

Ваке — Паата Чиковани;

Мтацминда — Ираклий Гогуадзе;

Чугурети — Автандил Чартолани;

Надзаладеви — Заза Кортхонджия.

