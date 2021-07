Ника Мелия будет баллотироваться в мэры Тбилиси

Председатель оппозиционного Единого национального движения Ника Мелия заявил 23 июля, что на октябрьских местных выборах будет баллотироваться на пост мэра столицы. Мелия объединит усилия с учредительницей политического движения «Дроа» («Пора») Элене Хоштария, которая, в свою очередь, будет кандидатом на пост председателя Сакребуло (городской совет) Тбилиси.

«Пришло время, чтобы не только в Тбилиси, но и во всей Грузии управление впервые стало коалиционным», — сказал Ника Мелия, рядом с которым во время начала кампании стояла Элене Хоштария. «Это и есть наиболее правильный, верный и испытанный способ для развития, благополучия и победы над коррупцией», — добавил он.

Ника Мелия также заявил, что лидер партии «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе будет кандидатом на пост вице-мэра, добавив, что Единое национальное движение не будет выдвигать своих кандидатов в мажоритарные депутаты в столице и поддержит кандидатов, согласованных оппозицией.

Кандидатурам Ники Мелия и Элене Хоштария также выразил поддержку председатель еще одной оппозиционной партии — Европейской Грузии Гига Бокерия. «Гирчи – Больше свободы» также поддержит их, а позиции других оппозиционных партий пока не известны.

Ника Мелия баллотировался на пост мэра столицы также и в 2014 году, проиграв во втором туре кандидату Грузинской мечты Давиду Нармания (72,47%). Мелия получил только 27,53% голосов. Элене Хоштария также баллотировалась на пост мэра столицы от Европейской Грузии в 2017 году, но она заняла четвертое место с 7,11% голосов.

Продолжение следует…

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)